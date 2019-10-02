Людей, выдававших себя за племянницу Матраимова Айназик, вычислили

Людей, выдававших себя за племянницу экс-заместителя председателя Таможенной службы Райымбека Матраимова Айназик, вычислили. Об этом 24.kg сообщил ее адвокат Давран Касымов.

По его словам, после того, как владельцев фейковых аккаунтов найдут, с ними поговорят в рамках закона.

«Мы вычислили круг людей. Проведена определенная работа, в том числе адвокатское расследование. У отца Айназик Ислама Матраимова позиция одна — оставить все на совести тех, кто так поступил с его дочерью. Единственное, мы хотим узнать, кто заказал подобный пост», — сказал Давран Касымов.

Отметим, в социальных сетях появилось видео, где мужчина, якобы создавший аккаунты Айназик Матраимовой, извиняется перед ней. Он заявил, что решил таким образом подшутить над племянницей известного человека. Спустя час видео с канала Kabarlar на YouTube удалили.

Однако адвокату Айназик Матраимовой ничего о задержании этого человека неизвестно.

В ГУВД Бишкека 24.kg сообщили, что по видео начата проверка.

Напомним, что сегодня в интернете появились скриншоты с якобы комментариями племянницы экс-замглавы Таможенной службы Райымбека Матраимова Назик. На днях она отпраздновала свой 18-й день рождения в отеле Hyatt Regency Bishkek, мероприятие активно обсуждается в соцсетях.