Инцидент в Кара-Суу. Как самого себя подстрелить в ягодицу: урок от чемпиона

В очередной раз мы стали свидетелями наплевательского отношения к закону. Инцидент с применением оружия, который произошел в селе Фуркат Ошской области, — яркий пример, что живем мы, скорее, по понятиям.

Сам себя подстрелил

21 сентября в Кара-Суйском районе произошла перестрелка. Милиция об инциденте узнала, только когда на пульт «102» позвонили из территориальной больницы.

Пострадавшим оказался спортсмен ошского клуба EREM Тологон Рахманберди уулу.

По данным правоохранителей, стрелял глава Ошского комитета по физической культуре и спорту Кылычбек Саркарбаев по прозвищу Сайфолло. Он тоже занимается в клубе, которым руководит Руслан Матраимов — младший брат депутата парламента Искендера Матраимова и экс-заместителя главы Таможенной службы Райымбека Матраимова (последний известен как Раим-миллион).

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О том, что эта была именно перестрелка, а не «сам себя подстрелил», изначально говорил начальник службы криминальной милиции Нурбек Абдиев. Сообщалось также о характере ранения: Тологон Рахманберди уулу получил пулю в ягодицу.

Но теперь в милиции готовы закрыть дело с формулировкой «отсутствие лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого».

Поводом для такого решения стало распространенное накануне видео, где пострадавший заявляет: я сам себя подстрелил, Саркарбаев не виноват.

«Когда сидели в машине, наш братишка Бекболот сказал, что нашел пистолет. Он попросил его посмотреть. Как бывший сотрудник я согласился. Оказалось, что пистолет заряжен, я случайно выстрелил в себя, а затем меня привезли в больницу», — говорит на камеру пострадавший.

Каким образом Тологон Рахманберди уулу рассматривал пистолет, что получил ранение в ягодицу, для многих так и осталось загадкой.

В милиции, несмотря на абсурдность заявления Тологона Рахманберди уулу (ну как можно самого себя подстрелить в ягодицу, тем более случайно?), готовы поверить в эту абсолютно смешную версию о самостреле.

От Омурзакова к Матраимову

Что известно об участниках перестрелки в Фуркате и какое отношение они имеют к семье Матраимовых?

С первых дней муссировалась информация, что дело может быть прекращено, не дойдя до суда. Дескать, одна из сторон заинтересована, чтобы оно не ушло дальше Кара-Суйского района. Хотя в милиции настаивали на передаче расследования Межрегиональному управлению службы криминальной милиции (МРУ СКМ МВД). Для правоохранителей это было делом чести.

С самого начала также в СМИ сообщалось о близких отношениях Кылычбека Саркарбаева с семьей Матраимовых. Озвучивалась информация о том, что он является правой рукой Райымбека Матраимова. Не оттого ли в МВД решили поменять свое решение, что кто-то не захотел выносить сор из избы?

Спортивные достижения Кылычбека Саркарбаева и Тологона Рахманберди уулу впечатляют. Первый — чемпион Азии и чемпион Евразии по вале-тудо, второй — чемпион Азии по смешанным единоборствам (ММА). Оба много лет тренируются в разных спортивных клубах в Кара-Суйском районе.

До ЕRЕM спортсмены занимались в зале «Мухаммед Умар». В интервью журналистам Кылычбек Саркарбаев не раз упоминал имя своего тренера — Улукбека Омурзакова.

Улукбек Омурзаков — родной брат заместителя министра внутренних дел Суйуна Омурзакова.

Фото из Facebook. Кылычбек Саркарбаев и Улукбек Омурзаков (в центре)

Известно, что Саркарбаева и Омурзакова связывали не просто дружеские отношения. Спортсмен приходится окул-бала (посаженым сыном) брату замглавы МВД. Однако сейчас, по некоторым данным, они не поддерживают связь. Какая кошка между ними пробежала и почему Саркарбаев решил уйти в клуб другого, не менее влиятельного на юге страны человека, неизвестно.

О клубе «Мухаммед Умар» несколько лет назад писал «Азаттык». Занимавшиеся там спортсмены чувствовали себя вольготно, пользовались неприкосновенностью в Оше, промышляли разбоями и грабежами. Фактически в клубе не занимались спортом, а взращивали кадры для ОПГ. Изменилась ли ситуация сегодня, тоже неизвестно.

На юге сегодня набирает популярность другой клуб — EREM.

По информации СМИ, спустя некоторое время, после того как чемпион пришел прославлять клуб ЕRЕM, Райымбек Матраимов подарил ему внедорожник. Подтвердить или опровергнуть этот факт не представилось возможности — Кылычбек Саркарбаев оказался недоступен для комментариев.

Спортсмены, милиция, ГКНБ

Тологон Рахманберди уулу с Омурзаковым тоже приятельствовал. Почему и он сменил зал «Мухаммед Умар» на зал ЕRЕM, также осталось без ответа. Но сделал он это вслед за Кылычбеком Саркарбаевым и по его рекомендации. Сам спортсмен особо непубличный. Известно лишь то, что он бывший милиционер и ранее служил в РОВД Араванского района.

Кылычбек Саркарбаев же, напротив, очень любит фотографироваться и выкладывать снимки в соцсетях. На его странице в Instagram довольно много интересных фото. На некоторых он позирует с сотрудниками ГКНБ и действующими милиционерами.

Есть снимок, где рядом с ним сотрудник АКС ГКНБ Эльдияр Жакыпбеков. Ранее он работал в Ошском управлении спецслужбы. На другой фотографии Кылычбек Саркарбаев сидит с милиционером — бывшим сотрудником Кара-Суйского РОВД.

На своей странице в Facebook Тологон Рахманберди уулу в 2017 году тоже выкладывал фотографии с бывшим тренером Улукбеком Омурзаковым и Кылычбеком Саркарбаевым. В 2018-м совместных фото с дуэлянтом уже нет.

Как замять дело

О том, что между друзьями произошла ссора, поговаривают и в спортивных кругах. Якобы политические взгляды разошлись. Но афишировать свою размолвку спортсмены, похоже, не хотят.

Только спустя пять дней после перестрелки Тологон Рахманберди уулу выступил с заявлением, где стал оправдывать Саркарбаева. Видимо, потому что в кругах, где они тесно общаются с местной элитой, быть потерпевшим это не по понятиям.

Из собственных источников 24.kg стало известно, что Тологон Рахманберди уулу написал встречное заявление.

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В МВД этот факт пока не подтверждают. По данным ведомства, досудебное разбирательство еще ведется — по статье «Причинение тяжкого вреда здоровью». Допрошены несколько человек, в том числе те, кто привез раненого Тологона Рахманберди уулу в больницу.

Чем дальше, тем более очевидным становится, что разбирательство в милиции могут прекратить. Об этом свидетельствует и отказ Тологона Рахманберди уулу от претензий к Кылычбеку Саркарбаеву. Доведут ли до суда дело, получившее широкий резонанс, или криминальные разборки в спорте станут делом обыденным? А неотвратимость наказания в Кыргызстане для избранных так и останется лишь декларативной?