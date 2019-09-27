Инцидент в Кара-Суу. Как самого себя подстрелить в ягодицу: урок от чемпиона

В очередной раз мы стали свидетелями наплевательского отношения к закону. Инцидент с применением оружия, который произошел в селе Фуркат Ошской области, — яркий пример, что живем мы, скорее, по понятиям.
Сам себя подстрелил
21 сентября в Кара-Суйском районе произошла перестрелка. Милиция об инциденте узнала, только когда на пульт «102» позвонили из территориальной больницы.
Пострадавшим оказался спортсмен ошского клуба EREM Тологон Рахманберди уулу.
Но теперь в милиции готовы закрыть дело с формулировкой «отсутствие лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого».
Поводом для такого решения стало распространенное накануне видео, где пострадавший заявляет: я сам себя подстрелил, Саркарбаев не виноват.
«Когда сидели в машине, наш братишка Бекболот сказал, что нашел пистолет. Он попросил его посмотреть. Как бывший сотрудник я согласился. Оказалось, что пистолет заряжен, я случайно выстрелил в себя, а затем меня привезли в больницу», — говорит на камеру пострадавший.
Каким образом Тологон Рахманберди уулу рассматривал пистолет, что получил ранение в ягодицу, для многих так и осталось загадкой.
От Омурзакова к Матраимову
Что известно об участниках перестрелки в Фуркате и какое отношение они имеют к семье Матраимовых?
С первых дней муссировалась информация, что дело может быть прекращено, не дойдя до суда. Дескать, одна из сторон заинтересована, чтобы оно не ушло дальше Кара-Суйского района. Хотя в милиции настаивали на передаче расследования Межрегиональному управлению службы криминальной милиции (МРУ СКМ МВД). Для правоохранителей это было делом чести.
С самого начала также в СМИ сообщалось о близких отношениях Кылычбека Саркарбаева с семьей Матраимовых. Озвучивалась информация о том, что он является правой рукой Райымбека Матраимова. Не оттого ли в МВД решили поменять свое решение, что кто-то не захотел выносить сор из избы?
Спортивные достижения Кылычбека Саркарбаева и Тологона Рахманберди уулу впечатляют. Первый — чемпион Азии и чемпион Евразии по вале-тудо, второй — чемпион Азии по смешанным единоборствам (ММА). Оба много лет тренируются в разных спортивных клубах в Кара-Суйском районе.
До ЕRЕM спортсмены занимались в зале «Мухаммед Умар». В интервью журналистам Кылычбек Саркарбаев не раз упоминал имя своего тренера — Улукбека Омурзакова.
Улукбек Омурзаков — родной брат заместителя министра внутренних дел Суйуна Омурзакова.
Известно, что Саркарбаева и Омурзакова связывали не просто дружеские отношения. Спортсмен приходится окул-бала (посаженым сыном) брату замглавы МВД. Однако сейчас, по некоторым данным, они не поддерживают связь. Какая кошка между ними пробежала и почему Саркарбаев решил уйти в клуб другого, не менее влиятельного на юге страны человека, неизвестно.
О клубе «Мухаммед Умар» несколько лет назад писал «Азаттык». Занимавшиеся там спортсмены чувствовали себя вольготно, пользовались неприкосновенностью в Оше, промышляли разбоями и грабежами. Фактически в клубе не занимались спортом, а взращивали кадры для ОПГ. Изменилась ли ситуация сегодня, тоже неизвестно.
На юге сегодня набирает популярность другой клуб — EREM.
Спортсмены, милиция, ГКНБТологон Рахманберди уулу с Омурзаковым тоже приятельствовал. Почему и он сменил зал «Мухаммед Умар» на зал ЕRЕM, также осталось без ответа. Но сделал он это вслед за Кылычбеком Саркарбаевым и по его рекомендации. Сам спортсмен особо непубличный. Известно лишь то, что он бывший милиционер и ранее служил в РОВД Араванского района.
Есть снимок, где рядом с ним сотрудник АКС ГКНБ Эльдияр Жакыпбеков. Ранее он работал в Ошском управлении спецслужбы. На другой фотографии Кылычбек Саркарбаев сидит с милиционером — бывшим сотрудником Кара-Суйского РОВД.
Как замять делоО том, что между друзьями произошла ссора, поговаривают и в спортивных кругах. Якобы политические взгляды разошлись. Но афишировать свою размолвку спортсмены, похоже, не хотят.
Только спустя пять дней после перестрелки Тологон Рахманберди уулу выступил с заявлением, где стал оправдывать Саркарбаева. Видимо, потому что в кругах, где они тесно общаются с местной элитой, быть потерпевшим это не по понятиям.
Из собственных источников 24.kg стало известно, что Тологон Рахманберди уулу написал встречное заявление.
Чем дальше, тем более очевидным становится, что разбирательство в милиции могут прекратить. Об этом свидетельствует и отказ Тологона Рахманберди уулу от претензий к Кылычбеку Саркарбаеву. Доведут ли до суда дело, получившее широкий резонанс, или криминальные разборки в спорте станут делом обыденным? А неотвратимость наказания в Кыргызстане для избранных так и останется лишь декларативной?