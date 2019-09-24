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Общество

Перестрелка в Кара-Суу. Зачем спортсмен навещал кримавторитета Дженго в тюрьме

Глава Ошского комитета по физической культуре и спорту Кылычбек Саркарбаев навещал в тюрьме криминального авторитета Кадыра Досонова по прозвищу Дженго. Об этом сообщают пользователи социальной сети.

В Facebook опубликовано видео встречи кримавторитета и некоего мужчины, в котором пользователи соцсети узнали Кылычбека Саркарбаева. Когда оно снято, не уточняется.

Последний, напомним, стал участником перестрелки в Кара-Суйском районе Ошской области, и, по предварительным данным, ранил другого спортсмена — бойца ММА Тологона Рахманберди уулу.

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Кадры, где Дженго свободно разгуливает по территории закрытого учреждения, где он содержался, провожает посетителя, открывая ему двери и решетки, на своей странице опубликовал журналист Ыдырыс Исаков.

«Давайте определим границы или так и будем друг друга обманывать? Берега Кадыра Досонова (Дженго) известны, а где они находятся у других? Как только мэр Оша сказал, что очищает город от бандитов, его приближенный кадр сопровождает кримавторитета. Мы слышали, что глава Ошской областной милиции снял на видео гостей, пришедших на той к Дженго. Однако результатов нет. Глава Ошской городской милиции у себя под носом не видит, кто заходит к хозяину тюрьмы. Полковник милиции Жалил Атамбаев назначает себе посажеными отцами криминальных авторитетов», — написал Ыдырыс Исаков.

Напомним, что Кадырбек Досонов обвинялся в убийстве полковника милиции Толкунбека Шоноева. Милиция задержала его спустя два года, однако в июле 2017-го Дженго по решению Кара-Суйского районного суда отпустили.
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