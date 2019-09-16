Суд по модернизации ТЭЦ. Адвокаты просят дать время на лечение Сапара Исакова

В Свердловском районном суде Бишкека продолжается рассмотрение уголовного дела по модернизации столичной ТЭЦ. Процесс проходит под председательством судьи Инары Гилязетдиновой.

В ходе судебного заседания адвокат бывшего премьер-министра Нурбек Токтакунов заявил ходатайство о том, чтобы процесс приостановили в связи с болезнью его подзащитного.

«В настоящее время Сапар Исаков не может полноценно участвовать в судебном процессе. Прошу приостановить суд и потребовать у отделения неврологии Национального госпиталя заключение о состоянии здоровья моего подзащитного», — сказал Нурбек Токтакунов.

Адвокат добавил, что перед экспертами необходимо поставить вопрос: в состоянии ли обвиняемый защищать свои права и участвовать в судебном процессе.

Сам Сапар Исаков поддержал своего защитника и отметил, что он идет на поправку. Однако для полного восстановления необходимо время.

«Справедливости ради нужно сказать, что за неделю мне стало лучше, есть прогресс. Чтобы ускорить процесс восстановления, прошу вас дать мне полежать в покое. Ни в коем случае не намерен затягивать процесс, это не в моих интересах. Я заинтересован в скорейшем его завершении», — сказал Сапар Исаков.

Судья Инара Гилязетдинова ответила, что суд направит соответствующее требование. Если врачи укажут, что Сапар Исаков не может полноценно участвовать в судебном процессе, суд даст время для выздоровления.

В СИЗО ГКНБ содержатся бывшие премьер-министры Сапар Исаков и Жанторо Сатыбалдиев, депутат Жогорку Кенеша Осмонбек Артыкбаев, топ-менеджеры энергосектора Салайдин Авазов и Айбек Калиев. Под домашним арестом находится экс-министр финансов Ольга Лаврова.

Всем предъявлены обвинения по фактам злоупотребления должностным положением и коррупции.