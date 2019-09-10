В Кыргызстане растет заболеваемость ОРВИ

В Кыргызстане отмечается рост заболеваемости ОРВИ. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения.

По ее данным, 2-8 сентября по сравнению с предыдущей неделей рост числа больных составил 5,9 процента. Всего зарегистрировано 1 тысяча 805 случаев. В ведомстве отметили, что осенью растет заболеваемость ОРВИ, а зимой — гриппом.

Читайте по теме Как защитить себя от гриппа и ОРВИ

«Несмотря на то что ОРВИ протекает в более легкой форме, чем грипп, ослабленные люди, лица старше 65 лет, часто болеющие дети при несвоевременно начатом лечении тяжело переносят ее, особенно дети младшего возраста», — сказали в Минздраве.

Ведомство закупило 150 тысяч 88 доз противогриппозной вакцины для групп риска (медицинские работники, лица с хроническими заболеваниями, часто болеющие дети, дети детских домов, школ-интернатов, беременные и другие).

В министерстве напомнили об основных мерах профилактики:

перед выходом на улицу смазывать нос оксолиновой мазью;

при возвращении домой промывать нос водой или раствором морской воды;

заниматься спортом, закаливать организм, чаще мыть руки;

включать в рацион питания свежие фрукты, салаты, содержащие витамины;

чаще проветривать помещение;

сделать профилактическую вакцину против гриппа;

носить марлевую повязку, которую менять каждые 4 часа.

В случае заболевания: