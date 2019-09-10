В Кыргызстане растет заболеваемость ОРВИ

В Кыргызстане отмечается рост заболеваемости ОРВИ. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения.
По ее данным, 2-8 сентября по сравнению с предыдущей неделей рост числа больных составил 5,9 процента. Всего зарегистрировано 1 тысяча 805 случаев. В ведомстве отметили, что осенью растет заболеваемость ОРВИ, а зимой — гриппом.
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Ведомство закупило 150 тысяч 88 доз противогриппозной вакцины для групп риска (медицинские работники, лица с хроническими заболеваниями, часто болеющие дети, дети детских домов, школ-интернатов, беременные и другие).
В министерстве напомнили об основных мерах профилактики:
- перед выходом на улицу смазывать нос оксолиновой мазью;
- при возвращении домой промывать нос водой или раствором морской воды;
- заниматься спортом, закаливать организм, чаще мыть руки;
- включать в рацион питания свежие фрукты, салаты, содержащие витамины;
- чаще проветривать помещение;
- сделать профилактическую вакцину против гриппа;
- носить марлевую повязку, которую менять каждые 4 часа.
В случае заболевания:
- при первых признаках принимать меры предосторожности, кашляя или чихая, прикрывать рот и нос платком;
- регулярно и тщательно мыть руки;
- оставаться дома, не отправлять детей в школу и детсады, вызывать врача.