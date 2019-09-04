Дело Атамбаева. Задержание бывшего президента признали законным

Бишкекский городской суд рассмотрел законность задержания бывшего президента Алмазбека Атамбаева.

В ходе заседания адвокаты просили признать действия следователей незаконными. Судебная коллегия вынесла постановление, согласно которому задержание Алмазбека Атамбаева признано обоснованным.

По словам юриста Сергея Слесарева, также суд оставил в силе решение, согласно которому бывший глава государства будет находиться под стражей до 26 октября.

«Собственно, мы и не рассчитывали на другое. Мы видели, каким образом проходит слушание — было назначено в Бишкекском горсуде, провели по факту в ГКНБ. Официально заседание проведено в закрытом режиме. Наши доводы судом абсолютно не учтены», — сказал он.

Алмазбека Атамбаева обвиняют в особо тяжких преступлениях — насилии в отношении правоохранительных органов, убийстве, захвате заложников, массовых беспорядках, коррупции. Ему избрали меру пресечения — содержание под стражей в СИЗО ГКНБ до 26 октября.