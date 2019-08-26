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Общество
Сюжет: Дело Кубанычбека Кулматова (140)

Суд над экс-мэрами. Почему мэрия продала участки в южной зоне

В Ленинском районном суде Бишкека продолжается процесс по уголовному делу в отношении бывших столичных мэров Кубанычбека Кулматова и Албека Ибраимова. Процесс проходит под председательством судьи Кубанычбека Касымбекова.

В суде приступили к допросу бывшего первого вице-мэра Бишкека Рената Макенова.

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По версии следствия, он предоставил подставному частному лицу земельный участок площадью 3,5 гектара, расположенный в южной части Бишкека (в сговоре с отдельными должностными лицами). По этому эпизоду также в качестве обвиняемых проходят экс-мэр Албек Ибраимов и бывший начальник управления земельных ресурсов (УЗР) Урмат Мурзаканов.

Ренат Макенов объяснил, почему муниципалитет решил продать участок.

«В 2017 году депутаты утвердили бюджет. Нам подняли доходную часть, необходимо было найти дополнительные источники. На совещании мэр Албек Ибраимов поднял вопрос о подготовке участков к сдаче в аренду», — отметил он.

Управление капстроительства подготовило письмо, что не может их освоить, и участок передали на баланс УЗР.

Адвокат Данияр Абдыкалыков поинтересовался, знаком ли он с еще одним обвиняемым — приобретателем участка Дмитрием Яковлевым.

«Я его лично не знаю, — ответил Макенов. — В начале лета мне позвонил Албек Ибраимов, сообщил, что обратился некий Дима, надо его проконсультировать. Когда он позвонил, я пригласил его к себе, объяснил процедуру участия в конкурсе, после чего направил в УЗР. Его фамилию и другие данные узнал только на следствии», — сказал он.

Ренат Макенов отметил, что мэр часто обращался с просьбами кого-либо проконсультировать.

«К нему приходят люди с вопросами, он их направляет к специалистам», — сказал он.

Защитник также поинтересовался, звонил ли Ренат Макенов кому-либо с просьбой поддержать на конкурсе Дмитрия Яковлева.

«Нет. Я звонил по просьбе Албека Ибраимова Урмату Мурзаканову, чтобы он поддержал в вопросе позицию главного архитектора. Какая это позиция, мне неизвестно», — утверждает он.

По словам обвиняемого, с еще одним покупателем — Исмантаевым он в первый раз встретился в суде.

Ренат Макенов добавил, что ему известно, что после победы в конкурсе участок Исмантаев разделил на три и перепродал право аренды.

«Но закон этого не запрещает», — подчеркнул Ренат Макенов.

Четырнадцати обвиняемым, включая Кубанычбека Кулматова и Албека Ибраимова, инкриминируют коррупцию. По версии следствия, экс-чиновники умышленно допустили необоснованное завышение объемов строительных работ и материалов на общую сумму 12 миллионов 160 тысяч 641 сом. Албека Ибраимова обвиняют также в растрате средств в ТНК «Дастан» и коррупции при предоставлении муниципальных земельных участков в пользование физическим и юридическим лицам. Никто из них виновным себя не признал. А Кубанычбек Кулматов назвал это дело сфабрикованным.
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