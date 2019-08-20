Дело Атамбаева. Суд продлил меру пресечения бывшему президенту до 26 октября

Выездная коллегия Первомайского районного суда Бишкека сегодня провела заседание по продлению меры пресечения бывшему президенту страны Алмазбеку Атамбаеву.

Как сообщил журналистам адвокат Сергей Слесарев, Алмазбек Атамбаев будет находиться под стражей до 26 октября. Юрист считает это решение совершенно незаконным и неправомерным. Он намерен обжаловать его.

Выездное заседание суда было закрытым и проходило в здании ГКНБ. Ни родственников Атамбаева, ни журналистов на заседание не пустили.

7 августа спецназ ГКНБ предпринял попытку взять штурмом резиденцию Алмазбека Атамбаева в селе Кой-Таш. Она провалилась дважды. В ходе начавшихся беспорядков пострадало около 45 человек, замкомандира «Альфы» погиб от огнестрельного ранения.

8 августа спецоперацию по задержанию бывшего главы государства предприняли спецподразделения МВД. Алмазбек Атамбаев в итоге сдался. Ему избрали меру пресечения — содержание под стражей в СИЗО ГКНБ изначально до 26 августа.

Алмазбека Атамбаева обвиняют в особо тяжких преступлениях — насилии в отношении правоохранительных органов, убийстве, захвате заложников, массовых беспорядках, коррупции.