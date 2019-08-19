Незаконное освобождение Азиза Батукаева. Адвокаты вступились за коллегу

Представители совета адвокатов Адвокатуры Кыргызстана заявили сегодня журналистам, что уголовное преследование 80-летнего юриста Али Касымова неправомерно.

По словам заместителя председателя совета Жыргалбека Бабаева, непонятно, на чем основывается обвинение в соучастии в коррупции. Адвокату вора в законе Али Касымову следствие предъявило такое обвинение.

«Как утверждают следователи, Али Касымов якобы в 2012 году получил какие-то деньги, это связывают с незаконным освобождением Азиза Батукаева. Но это абсурд. Адвокат не может быть соучастником в коррупции. Максимум, что можно вменить защитнику, — мошенничество, но не коррупцию. Тем более как можно обвинять, руководствуясь показаниями каких-то сомнительных свидетелей, заключивших сделку со следствием?» — недоумевает Жыргалбек Бабаев.

Читайте по теме Освобождение Батукаева. Арестован адвокат Али Касымов

Он добавил: аресты адвокатов демонстрируют, что в государстве объявлена охота на неугодных юристов.

Адвокатское сообщество просит президента Сооронбая Жээнбекова обратить внимание на эту проблему. Юристы напомнили, что адвоката не следует идентифицировать с его клиентом.

Уголовное дело о незаконном освобождении Азиза Батукаева возобновили в январе 2019-го. По делу проходят врачи, диагностировавшие рак криминальному авторитету. Кроме того, в деле фигурируют бывшие чиновники и депутаты.

Читайте по теме По делу о незаконном освобождении Батукаева обвиняемыми проходят 18 человек

В частности, бывшие министр здравоохранения Динара Сагинбаева, советник председателя ГСИН Калыбек Качкыналиев, вице-премьер-министр Шамиль Атаханов, спецпрокурор Майрамбек Акматалиев, генпрокурор Аида Салянова и другие.

Еще один подозреваемый в причастности к освобождению преступника — бывший секретарь Совета обороны (ныне Совет безопасности) и экс-председатель ГКНБ Бусурманкул Табалдиев — бесследно исчез. Его объявили в розыск.