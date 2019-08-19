13:46
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Общество
Сюжет: Освобождение Азиза Батукаева (120)

Незаконное освобождение Азиза Батукаева. Адвокаты вступились за коллегу

Представители совета адвокатов Адвокатуры Кыргызстана заявили сегодня журналистам, что уголовное преследование 80-летнего юриста Али Касымова неправомерно.

По словам заместителя председателя совета Жыргалбека Бабаева, непонятно, на чем основывается обвинение в соучастии в коррупции. Адвокату вора в законе Али Касымову следствие предъявило такое обвинение.

«Как утверждают следователи, Али Касымов якобы в 2012 году получил какие-то деньги, это связывают с незаконным освобождением Азиза Батукаева. Но это абсурд. Адвокат не может быть соучастником в коррупции. Максимум, что можно вменить защитнику, — мошенничество, но не коррупцию. Тем более как можно обвинять, руководствуясь показаниями каких-то сомнительных свидетелей, заключивших сделку со следствием?» — недоумевает Жыргалбек Бабаев.

Читайте по теме
Освобождение Батукаева. Арестован адвокат Али Касымов

Он добавил: аресты адвокатов демонстрируют, что в государстве объявлена охота на неугодных юристов.

Адвокатское сообщество просит президента Сооронбая Жээнбекова обратить внимание на эту проблему. Юристы напомнили, что адвоката не следует идентифицировать с его клиентом. 

Уголовное дело о незаконном освобождении Азиза Батукаева возобновили в январе 2019-го. По делу проходят врачи, диагностировавшие рак криминальному авторитету. Кроме того, в деле фигурируют бывшие чиновники и депутаты.

Читайте по теме
По делу о незаконном освобождении Батукаева обвиняемыми проходят 18 человек

В частности, бывшие министр здравоохранения Динара Сагинбаева, советник председателя ГСИН Калыбек Качкыналиев, вице-премьер-министр Шамиль Атаханов, спецпрокурор Майрамбек Акматалиев, генпрокурор Аида Салянова и другие.

Еще один подозреваемый в причастности к освобождению преступника  бывший секретарь Совета обороны (ныне Совет безопасности) и экс-председатель ГКНБ Бусурманкул Табалдиев  бесследно исчез. Его объявили в розыск.
Ссылка:
просмотров: 214
Версия для печати
Материалы по теме
Освобождение Азиза Батукаева. Ирину Цопову отпустили под подписку о невыезде
Освобождение Азиза Батукаева. Аида Салянова пошла на сделку со следствием
Освобождение Азиза Батукаева. Адвоката Али Касымова оставили под стражей
По делу о незаконном освобождении Батукаева обвиняемыми проходят 18 человек
Освобождение Батукаева. Арестован адвокат Али Касымов
ГСИН поставила ультиматум адвокату Аиды Саляновой
Аида Салянова хочет лечиться за рубежом. Ее адвокат подаст ходатайство
Освобождение Азиза Батукаева. Шамилю Атаханову на допросе в МВД стало плохо
Освобождение Азиза Батукаева. Бусурманкул Табалдиев объявлен в розыск
Измените меру пресечения Аиде Саляновой! Начат сбор подписей
Популярные новости
Громить ошских. В&nbsp;соцсетях распространили запись разговора сторонников Атамбаева Громить ошских. В соцсетях распространили запись разговора сторонников Атамбаева
Рассылается сообщение о&nbsp;готовящихся массовых беспорядках. МВД опровергает Рассылается сообщение о готовящихся массовых беспорядках. МВД опровергает
В&nbsp;доме родственников Алмазбека Атамбаева обнаружили крупную сумму денег В доме родственников Алмазбека Атамбаева обнаружили крупную сумму денег
Неделя-24. Обвинения Алмазбека Атамбаева и&nbsp;&laquo;предательство&raquo; Курсана Асанова Неделя-24. Обвинения Алмазбека Атамбаева и «предательство» Курсана Асанова
Бизнес
Более 95&nbsp;процентов населения Кыргызстана имеет доступ к&nbsp;4G&nbsp;LTE от&nbsp;О! Более 95 процентов населения Кыргызстана имеет доступ к 4G LTE от О!
MegaCom: Твой дом&nbsp;&mdash; твой MegaHome! MegaCom: Твой дом — твой MegaHome!
Интернет от&nbsp;Кыргызтелекома: специальные предложения для юридических лиц Интернет от Кыргызтелекома: специальные предложения для юридических лиц
Новый мобильный оператор &laquo;КТ&nbsp;Мобайл&raquo; начал работу в&nbsp;тестовом режиме Новый мобильный оператор «КТ Мобайл» начал работу в тестовом режиме