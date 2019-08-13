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Общество
Сюжет: Дело Алмазбека Атамбаева (66)

Дело Атамбаева. Жители села Кой-Таш боятся обращаться за медицинской помощью

Жители села Кой-Таш боятся обращаться за медицинской помощью в городские больницы. Об этом 24.kg сообщила главврач Центра общеврачебной практики в селе Арашан Динара Осмонкулова.

По ее словам, многие приходили в ЦОВП и просили не записывать их фамилии. «После оказания первой медпомощи мы перенаправляли обратившихся в хирургию или еще куда-то, но они отказывались или молча уходили. Люди боятся, что их могут задержать», — сказала Динара Осмонкулова.

«Многим помощь наши сотрудники оказывали просто на улице, когда обращались пострадавшие от светошумовых гранат, с осколочными мелкими ранами. Ниже колена ожогов очень много было, им на месте какую-то обработку делали. Эти люди даже в больницу не приходили», — добавила она.

Отметим, что в Facebook Рита Карасартова написала: «Жительница села Кой-Таш не может попасть к себе в село, потому что ходят следователи, хватают всех подряд до выяснения обстоятельств. Местные жители, получившие ранение, не стали обращаться в медучреждения, лечатся собственными силами».
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