Абылгазиев призывает «поддержать порядочных и компетентных сотрудников таможни»

Премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев представил коллективу Государственной таможенной службы нового председателя — Алтынбека Торутаева.

Как передает пресс-служба, выступая перед собравшимися, глава правительства пожелал новому руководителю успешной и плодотворной работы.

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«Вы хорошо знаете специфику работы таможенной службы, и я уверен, что вы приложите все усилия для того, чтобы добиться положительных результатов. Я как премьер-министр предоставлю вам все возможности для полноценной реализации полномочий. Вы должны обеспечить порядок на всех постах, на всех участках работы», — сказал Мухаммедкалый Абылгазиев.

Он призвал сотрудников таможни «во главу угла ставить вопрос обеспечения прозрачности всех процессов, чтобы сделать работу таможни максимально открытой». «Важно проводить активную работу на тех участках, где накопились проблемы. Нужно поддержать порядочных и компетентных сотрудников, которые стремятся осознавать значимость своей работы для экономики страны», — добавил глава правительства.

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Как отмечается, премьер-министр обратил внимание сотрудников на необходимость дальнейшей активизации усилий по внедрению фискализации таможенной системы, развитию таможенной инфраструктуры, строительству современных идентификационно-досмотровых комплексов, которые позволят повысить скорость прохождения автотранспорта с грузом через таможенный контроль.

В ГТС сегодня сменился руководитель — Алмаз Онолбеков подал в отставку, а на его место назначен экс-зампредседателя Алтынбек Торутаев. Прежний глава таможни подвергался критике из-за информации о расхождениях в показателях по импорту и экспорту товаров из Китая в Кыргызстан.