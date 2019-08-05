Скандал с бланками загранпаспортов. В поисках Алины Шаиковой

Экс-глава Государственной регистрационной службы Алина Шаикова, судя по всему, на сделку со следствием идти не готова. На допрос она так и не явилась, ГКНБ объявил ее в розыск.

Алина Шаикова покинула Кыргызстан, по некоторым данным, еще месяц назад и скрывается в Казахстане.

Почему чиновница, чьи успехи и победы в персонификации неумолимы, оказалась в центре не одного скандала и фигурантом уголовного дела, разбиралось 24.kg.

От налогов до паспортизации

Алина Шаикова родилась 29 октября 1971 года во Фрунзе. В 1994-м окончила Кыргызский национальный университет имени Жусупа Баласагына по специальности «экономист».

Трудовую деятельность начала в 1995-м старшим инспектором Государственной налоговой инспекции по Свердловскому району Бишкека. В 1999-2000 годах работала главным экономистом ГАК «Кыргызгазмунайзат», в 2000-2004 годах — начальником отдела Центрального казначейства Министерства финансов КР.

В 2004-2008 годах Алина Шаикова стала заведующей отделением казначейства по Свердловскому району столицы. В 2009-2012 годах возглавляла Государственное учреждение «Инфо-Система» при Министерстве финансов.

Она стремительно поднималась по карьерной лестнице и в 2012-м сначала стала заместителем директора Центрального казначейства Минфина, а после и заместителем министра финансов.

В 2014-м Алину Шаикову назначили председателем Государственной регистрационной службы, где она проработала год.

На нее возложили ответственность за сбор биометрических данных и формирование списка избирателей. Курировал процесс бывший первый вице-премьер-министр Тайырбек Сарпашев. После увольнения Алины Шаиковой он сам возглавил ГРС.

До декабря 2017 года об Алине Шаиковой ничего не было известно. Государственные должности она не занимала, пока ее не назначили директором департамента государственных закупок Минфина.

В феврале 2018-го Алина Шаикова вновь вернулась в ГРС в качестве председателя и продержалась на посту чуть больше года, а потом разгорелся скандал по закупке бланков биометрических паспортов.

Тендер с нарушениями

К переходу на биометрические загранпаспорта в республике готовились давно. Назрела острая необходимость их внедрять, так как некоторые страны могут попросту закрыть кыргызстанцам въезд по обычным удостоверениям личности.

Государственная регистрационная служба обещала еще в 2018-м перейти на выдачу биометрических загранпаспортов, однако в указанные сроки не уложилась.

Тендер на закупку бланков биометрических паспортов объявили 23 октября прошлого года. Итоги оценки опубликовали лишь 1 февраля. Почти три месяца потребовалось комиссии, чтобы определить победителя.

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Из пяти участников наименьшую цену предложила Muhlbauer ID Services GmbH — 686 миллионов 772 тысячи 250 сомов. Veridos GmbH оценила поставку бланков в 936 миллионов 347 тысяч 750, ЗАО Garsu Pasaulis — в 940 миллионов 150 тысяч, IDEMIA France SAS — в 948 миллионов 713 тысяч 750 сомов.

Самую высокую стоимость выставила банкнотная фабрика Национального банка Казахстана — 1 миллиард 257 миллионов 847 тысяч 112,5 сома.

По итогам длительного обсуждения тендерная комиссия отклонила все заявки, оставив Garsu Pasaulis и IDEMIA France SAS. Позже Garsu Pasaulis признали победителем тендера. Договор ГРС не успела с ней заключить, так как ГКНБ обвинил чиновников в коррупции.

Коррупцию теперь инкриминируют и самой сбежавшей Алине Шаиковой.

По версии следствия, процедуры закупок проводились с нарушениями законодательства в интересах аффилированной компании без обеспечения принципов экономичности и эффективности использования государственных средств.

Один из участников конкурса, который предложил цену на 253 миллиона сомов меньше, чем аффилированная организация, отстранен от дальнейшего участия в конкурсе под предлогом несоответствия тендерным заявкам.

В ГКНБ отмечают: установлены устойчивые связи бывших и действующих руководителей ГРС с представителями выигравшей тендер компании, за счет которой представители ведомства неоднократно ездили в зарубежные поездки.

Переговоры в ресторане

Громкий скандал вокруг тендера на изготовление бланков биометрических паспортов стал поводом для отставки главы ГКНБ Идриса Кадыркулова.

Журналистам Алина Шаикова рассказала, что в конце 2018-го Идрис Кадыркулов пригласил ее и советника президента Дастана Догоева в бишкекский ресторан, где познакомил с представителями европейской компании по изготовлению бланков документов.

Позже пресс-центру ГКНБ пришлось признаться, что Идрис Кадыркулов неформально встречался с Алиной Шаиковой и предлагал наладить собственное производство по изготовлению документов государственного значения высокой степени защищенности.

В 2014 году он входил в межведомственную рабочую группу по изучению вопроса о целесообразности строительства государственной типографии.

В адрес правительства поступали предложения от кабмина России и фирмы «КБА НотаСис С.А.» (Швейцария).

«КБА НотаСис С.А.» готова была предоставить помощь в налаживании собственного производства по изготовлению документов. Но переговоры не принесли результатов. 6 декабря прошлого года как к бывшему члену рабочей группы к Идрису Кадыркулову обратились представители компании с просьбой организовать встречу с руководством ГРС.

На встрече в ресторане Алина Шаикова и Дастан Догоев отказали в рассмотрении вопроса организации собственного производства ДГЗ, обосновывая это как заведомо невыгодное производство, а также в связи с закупкой бланочной продукции ГРС у частных фирм.

Поиски свидетеля

Изначально в ГКНБ заявляли, что Алина Шаикова по делу не проходит. Претензии имелись только к директору ГП «Инфоком» Таланту Абдуллаеву, статс-секретарю ГРС Данияру Бакчиеву и заместителю председателя ведомства Русланбеку Сарыбаеву.

На прошлой неделе появились разговоры, что Алину Шаикову объявили в розыск. В ГКНБ эту информацию опровергли, заявив, что бывшая чиновница проходит по делу как свидетель.

Через день госкомитет распространил сообщение, в котором говорится, что Алине Шаиковой через ее адвоката вручено несколько повесток о вызове на допрос.

Алина Шаикова из свидетеля превратилась в фигуранта уголовного дела.

«Расследуется уголовное дело, возбужденное в отношении должностных лиц Государственной регистрационной службы, ГП «Инфоком», департамента госзакупок и других по факту коррупции при закупке услуг по изготовлению паспортов нового поколения, где одним из фигурантов является бывшая глава ГРС», — пояснили в ГКНБ.

«В случае игнорирования вызова на допрос и проведения других следственных действий с ее участием до 5 августа 2019-го, согласно статье 239 УПК КР, гражданка Алина Шаикова будет объявлена в розыск», — заметили в ведомстве.

В указанное время экс-глава ГРС в ГКНБ не явилась.

Генеральная прокуратура вынесла уведомление о подозрении в совершении преступления, предусмотренного статьей 319 «Коррупция» УК КР. В порядке статьи 239 УПК КР объявлен розыск Алины Шаиковой, производство которого поручено оперативному подразделению ГКНБ.

Не исключено, что позже ГКНБ распространит еще один пресс-релиз, в котором будет информировать, что Алина Шаикова незаконно пересекла государственную границу и исчезла в неизвестном направлении. То есть одна хрупкая милая женщина обвела вокруг пальца целую армию чекистов.