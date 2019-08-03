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Общество

О поливной воде. Депутат предлагает расширить зону ответственности

Лидер парламентской фракции «Онугуу-Прогресс» Бакыт Торобаев предлагает создать экономически устойчивые условия для водопользователей. Речь идет о поливной воде.

По мнению нардепа, следует расширить зону ответственности государства. Именно в лице уполномоченного государственного органа по развитию сельского хозяйства. 

То есть распоряжаться источником поливной воды должно, как считает депутат, каждое фермерское хозяйство независимо от права собственности на ирригационные системы и вне зависимости от статуса объекта управления поставками поливной воды.

«Необходимо также создать правовую основу для финансирования строительства, эксплуатации, ремонтных работ, в том числе за счет средств республиканского и местного бюджетов. И предоставить право ассоциациям водопользователей, а также органам местного самоуправления и местным сообществам добровольно и самостоятельно под свою ответственность принимать решение о статусе ирригационных сооружений и степени ответственности за поставку поливной воды», — сказал Бакыт Торобаев.

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Он добавил, что, соответственно, следует на законодательном уровне повысить ответственность водопользователей и фермерских хозяйств в части соблюдения правил и выполнения контрактных обязательств по поставкам поливной воды.

Парламентарий инициирует расширить перечень источников доходов ассоциаций водопользователей, в том числе за счет субсидий из местного бюджета. А также настаивает, что методика расчета стоимости платы за ирригационные услуги должна утверждаться правительством.

Если поправки, предлагаемые Бакытом Торобаевым, будут приняты, то ассоциации и местные власти будут сотрудничать на условиях взаимовыгодного партнерства.
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