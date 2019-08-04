Как решиться на развод и не стать жертвой разговоров



В Кыргызстане разведенные женщины зачастую не воспринимаются в обществе как полноценные люди. Во многих случаях женщина не может развестись из-за боязни, что ее жизнь будут обсуждать и осуждать. Как правило, в восточных странах расставание с мужем или женой не одобряют родные и близкие. Психологи рассказали 24.kg, как решиться на такой шаг и пережить сложный этап.





1 Я хочу развестись, но боюсь, что меня осудят родные. Как сказать им об этом? В нашем обществе развод часто осуждается. Идет стигматизация того, что разведенный человек считается недостаточно хорошим. Если развод неизбежен, прежде всего вам нужно ориентироваться на себя, не на родственников. Родным нужно объяснить причину и необходимость развода. Если расставание объясняется насилием, его нельзя замалчивать.

2 Я хочу развестись, как сказать об этом детям, не травмируя их психику? Совсем не травмировать ребенка не получится, потому что для него важны оба родителя. Им нужно рассказать, что любовь между вами закончилась. Надо сказать, что папа и мама не перестанут его любить, отношения и общение сохранятся. Дети ищут причину расставания родителей в себе, им необходимо сказать, что это не так. Ребенок семи-восьми лет, как правило, осознает все. Развод иногда сопровождается ссорами, холодом в семье. Очень часто дети сами просят родителей развестись. Нельзя обманывать ребенка в том, что двое взрослых не могут жить вместе. Это повлияет на его дальнейшее восприятие любви.

3 Мы с мужем прожили 20 лет и решили развестись, наша дочь выходит замуж. Как объяснить это сватам? Нет необходимости обсуждать это со сватами. Даже будучи в разводе, на свадьбе все равно присутствуют оба родителя. Если сваты без понимания отнеслись к чужим отношениям, стоит задуматься о том, какова будет дальнейшая жизнь вашего ребенка. Если вы действительно хотите, чтобы они знали о ситуации в семье, необходимо поговорить с будущими родственниками и объяснить происходящее.

4 Я развелась, мои родные меня не принимают. Куда мне можно обратиться? В Бишкеке есть кризисные центры. Некоторые из них работают с женщинами, пострадавшими от насилия в семье. Кроме того, вы можете обратиться к психологам, которые окажут профессиональную помощь. Можно рассказать все друзьям или людям, поддерживающим вас.

5 Я развелась, как пережить кризисный момент? В первую очередь необходимо общаться с друзьями, близкими людьми. Вам нужно отвлечься на приятное общение. Ни в коем случае нельзя оставаться наедине с собой. Если вы не хотите, чтобы к вам испытывали какую-то жалость, избегайте темы развода. Стоит отметить, что алкоголь не выход из ситуации. Он может только усугубить эмоциональное состояние. Вы сами должны справиться с душевным разладом. Такие моменты быстрее проходят, когда вы занимаетесь чем-то, например, тем, на что в браке не хватало времени. Изменение внешности, поход в кино, музеи, на выставки и спектакли тоже помогут пережить стресс.

6 Если разведусь, как понять, что я не одинока, если родные меня не поддерживают? Необходимо общаться с теми, кто вас поддерживает. Чтобы все встало на свои места, нужно время. Возможно, для ваших родных тоже. Если же у вас совсем не у кого искать поддержки, тогда на помощь придут специалисты.

7 Я вышла замуж 10 лет назад, в браке у меня все гладко, но я несчастлива. Как подвести мужа к разговору о разводе? В семье не бывает все гладко, если нет активного физического или психологического удовольствия. Значит, есть разность понимания мира, разность его представления. Возможно, ваш брак еще можно спасти, если вы поговорите и выясните определенные моменты.

Если ни к чему не пришли, нужно прийти к разговору о разводе.

8 Мой муж подал на развод, хотя я этого не хотела. Боюсь, что меня будут осуждать родные. Как быть в этой ситуации? Проблема, что вас могут осудить и обвинить, действительно есть. Однако уйти от всех разговоров невозможно. Нужно верить в свою правоту и не воспринимать близко подобные разговоры.

9 Мы с мужем не состоим в официальном браке. Он меня бросил, а родные говорят, что поделом. К кому можно обратиться? В кризисные центры. Обычно людям, осуждающим человека за расставание с другим, самим нужна психологическая помощь. Вы не объясните им ничего. Надо уважать себя, принимать и любить, тогда никакие разговоры и осуждения вас не ранят.