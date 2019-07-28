Спортивное питание. Как не заработать инсульт в 30 лет

Ни для кого не секрет, что быстро сбросить пару килограммов можно благодаря биологически активным добавкам и усиленным тренировкам. Однако неправильно подобранное спортивное питание и нагрузки могут привести к плачевным последствиям.

С начала года в Кыргызстане зафиксировано четыре случая инсульта от бесконтрольного приема добавок. Один молодой человек скончался, трое выписались с неврологическим дефицитом.

О протеине и аминокислотах

Популярность спортивного питания растет не только у бодибилдеров, желающих нарастить массу быстро и эффективно, но и у любителей. В любом тренажерном зале обязательно будет отдел продаж добавок или стеллаж, где они выставлены на обозрение посетителей. Безусловно, в спортзал все идут именно за красивым и подтянутым телом, а реклама спортивного питания обещает именно такой результат.

Самой распространенной добавкой является протеин. Это не гормон и не лекарственный препарат, а строительный материал для мышц.

В 2010 году в The Daily Mail опубликовали статью «Белковый порошок для бодибилдеров способен увеличить продолжительность жизни на десять лет». Ученые проводили опыты на мышах средних лет, которым в корм добавляли аминокислоты с развернутой боковой цепью (ВССА). Мыши жили в среднем на 95 дней дольше, чем те, которым не давали добавки.

Результаты экстраполировали на людей, сделав вывод о пользе аминокислот и белка и о том, что удлинение жизни мышей на три месяца эквивалентно увеличению жизни человека на десять лет.

Не в экстремальных условиях человеку достаточно белка, который он получает с едой ежедневно.

По данным Национального статистического комитета, норма белка для кыргызстанцев составляет 73 грамма. Он содержится в основном в мясе, молоке и бобовых.

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У профессиональных спортсменов другие нормы. По мнению специалистов британского фонда питания, в силовых видах спорта необходимо 1,2 грамма белка на килограмм массы тела, а атлетам, развивающим скоростные качества, нужно 1,7 грамма белка на килограмм. Даже этих показателей можно достичь сбалансированным питанием.

Фитнес-тренеры же утверждают, что высокобелковая или безуглеводная диета хорошо подходит для быстрой потери веса. Они рекомендуют исключить из рациона сладости и мучные изделия, а налегать на куриную грудку. Многие начинающие спортсмены понимают это буквально — полностью отказываются от углеводов, включая в рацион протеин, который удобно использовать для быстрого перекуса.

Ученые не могут подтвердить положительное влияние высокобелковой диеты на прочность и эластичность мышц.

Повышение количества обычного белка в рационе до 20-25 процентов здоровью не навредит. Если перевести в граммы, то для мужчин будет разумным съедать не более 111 граммов белка в сутки, а женщинам — не более 90 граммов .

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Кроме пользы, возможны и риски, например, возникновение диареи. Чрезмерное количество белка в рационе может снижать плотность костей и повышать риск остеопороза. У людей с подтвержденными болезнями почек протеин в большом количестве точно приведет к прогрессированию почечной недостаточности.

Существует мнение, что аминокислоты — валин, лейцин, изолейцин — при серьезных физических нагрузках помогают снизить процент жира, усиливают действие других добавок и укрепляют иммунитет. Доказательств этому в исследованиях не получено. Наоборот, появились данные, что ВССА могут увеличивать риск развития бокового амиотрофического атеросклероза.

Гейнеры и жиросжигатели

В спортивном питании большую популярность имеют гейнеры — углеводно-белковые смеси. Кроме протеина, они содержат простые или сложные углеводы, витамины, креатин. Его принимают после интенсивной тренировки для наращивания мышечной массы и восполнения энергии. При правильном применении гейнер не принесет вреда.

L-карнитин — препарат, родственный витаминам группы В. Он участвует в энергетическом обмене скелетных мышц и транспорте жирных кислот в клетки. Логично было бы предположить, что L-карнитин улучшает функцию мускулатуры, однако результаты исследований разочаровали: за 20 лет не выявлено улучшения работоспособности мышц.

Добавку можно считать безопасной, если производитель не добавляет в нее сибутрамин.

Он повышает артериальное давление и частоту сердечных сокращений. Это увеличивает риск сердечнососудистых осложнений при аритмии или патологии коронарных артерий.

Жиросжигатели влияют на обмен веществ.

Они повышают температуру тела, увеличивают количество потраченных килокалорий и ускоряют расщепление жиров. Другие препараты этой группы нарушают всасывание жиров или подавляют аппетит, что способствует потере веса.

Многие БАДы формально относятся к жиросжигателям. На деле содержат сибутрамин или мочегонные компоненты. Сибутрамин применяется для лечения ожирения после врачебной консультации, усиливает чувство насыщения. Основные противопоказания: заболевания сердца, артериальная гипертензия, сниженная или повышенная функция щитовидной железы, патология почек или печени.

Мнение специалиста

Заведующий отделением № 2 неврологии Национального госпиталя Нурлан Оморов рассказал 24.kg, на что нужно обратить внимание при выборе биологически активных добавок.

— На самом ли деле БАДы настолько вредны?

— При научном подходе, под наблюдением врача, диетологов это достаточно полезная вещь для тех, кто интенсивно занимается спортом. Они содержат строительный материал для организма. Но у нас к спортивному питанию подходят бездумно. Молодые люди, насмотревшись рекламы, применяют препараты без медицинского контроля.

В этом году четверо внешне здоровых ребят на фоне приема спортивного питания госпитализированы. Один из них умер от обширного инсульта. Всем им до 30 лет.

При приеме спортивных добавок должен быть контроль со стороны медиков, грамотно разработанный план тренировок.

— Изучен ли рынок БАДов в Кыргызстане? Продаются качественные препараты?

— Ввоз БАДов ничем не регламентируется. Если, например, в США за этим следит Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA), то у нас департамент лекарственного обеспечения на биологически активные добавки не дает никаких заключений.

— Какие добавки в большей степени наносят вред организму?

— Больше всего вреда от препаратов, которые способствуют сжиганию жира, выводу воды из организма. Из-за этого и могут образовываться тромбы. При грамотном подходе, по формуле рассчитывается необходимый объем жидкости в организме, привязанный к определенному типу тренировок.

Проблема в том, что один человек получает эффект от добавок, а другой нет. Многие спортсмены делятся своим опытом друг с другом, хотя подход должен быть индивидуальным. Анатомия у людей разная.

Кажется, что в инструкции все написано, однако базовое состояние спортсмена не обследовано. Неизвестно, какой у него белковый обмен, какие есть хронические заболевания. Хотя на всех упаковках написано, что нет побочных эффектов. У кого-то они будут, у кого-то нет.

Не стоит забывать о том, что на рынке могут быть контрафактные препараты.

— Какие бы вы могли дать рекомендации тем, кто хочет заниматься спортом и принимать БАДы?

— Для начала нужно обследоваться, сделать кардиограмму, сдать анализ крови. Никто этого не делает, к сожалению. При минимальном обследовании отклонения будут выявлены. Тут не поможет консультация фитнес-тренера. Врачи должны давать рекомендации, можно ли принимать добавки. Спортивная медицина — отдельная специфическая область медицинской науки и практики.

Риск приема добавок существует. Может возникнуть аллергия на отдельные компоненты. Не всегда БАДы приводят к положительному результату.

Никто не даст гарантии, что ребята после инсульта опять не начнут принимать добавки. В силу возраста они хорошо восстанавливаются, но часть их тела все равно парализована.