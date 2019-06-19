Музей изобразительных искусств возглавила Мира Джангарачева. Что о ней известно

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева возглавила экс-вице-премьер-министр по социальным вопросам Мира Джангарачева. Об этом сообщает Министерство культуры, информации и туризма.

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По его данным, приказ о назначении подписал министр Азамат Жаманкулов.

Мира Джангарачева родилась в 1952 году. По образованию историк. Имеет степень кандидата философских наук. Диссертацию защитила в аспирантуре МГУ.

Карьеру начала в 1974-м преподавателем Фрунзенского политехнического института. Заведовала кафедрой в должности декана.

В 1992 году заняла пост вице-мэра Бишкека по социальным вопросам. На этой должности проработала до 1995-го. В 1996-м стала депутатом первого созыва Жогорку Кенеша. Но в 1997 году сменила мандат на кресло вице-премьер-министра по социальной политике.

В 1998-м возглавила Министерство труда и социальной защиты, а в 1999 году стала заместителем губернатора Чуйской области. На этом посту проработала год.

В 2000-м ушла в систему ПРООН, где заняла позицию координатора программы по социальным вопросам. В этой международной организации Мира Джангарачева трудилась до 2015 года.

Во время президентской избирательной кампании в 2017-м бывший вице-премьер-министр заявила о своей поддержке кандидата Темира Сариева.

Напомним, предшественник Миры Джангарачевой на посту директора музея народный художник Юристанбек Шыгаев написал заявление с просьбой об отпуске с последующим увольнением после того, как СМИ стало известно, что он вынес из хранилища два подлинника — один кисти Николая Сверчкова «Лошадь с собакой», другой «Портрет Бакунина» Николая Ге — и вернул их поврежденными. Юристанбек Шыгаев утверждал, что все исправит. Бывший глава Министерства культуры Султан Раев заявил, что ничего не понимает и ошеломлен поступком Шыгаева.