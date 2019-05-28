Министр культуры верит, что Юристанбек Шыгаев возместит ущерб

Министр культуры, информации и туризма Азамат Жаманкулов верит, что теперь уже бывший директор Кыргызского национального музея изобразительных искусств имени Гапара Айтиева Юристанбек Шыгаев возместит ущерб. Об этом он заявил 24.kg.

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По его словам, комиссия Министерства культуры, информации и туризма закончила ревизию. Материалы передадут в правоохранительные органы. «Пока я не могу сказать о результатах работы комиссии, они будут озвучены позже. Что касается ущерба, так Юристанбек Шыгаев уже начал его возмещать. О сумме также сообщим позднее», — подчеркнул глава профильного ведомства.

Напомним, заявление с просьбой об отпуске с последующим увольнением Юристанбек Шыгаев написал после того, как СМИ стало известно, что он вынес из хранилища два подлинника — один кисти Николая Сверчкова «Лошадь с собакой», другой «Портрет Бакунина» Николая Ге — и вернул их поврежденными. Юристанбек Шыгаев утверждал, что все исправит. Бывший глава министерства культуры Султан Раев заявил, что ничего не понимает и ошеломлен поступком Шыгаева.