Журналист 24.kg стала дипломантом премии «Стремление»

Анастасия Бенгард стала дипломантом премии «Стремление». За статью «Хуже, чем со скотиной. История ВИЧ-инфицированной мамы здоровых детей» журналист заняла второе место в номинации «Время помогать».

Накануне в Бишкеке состоялось награждение победителей национального конкурса для профессиональных журналистов. «Стремление» призвано способствовать развитию информационной сферы и повышению профессионализма работников медиакомпаний Кыргызстана.

Как сообщили организаторы, в 2018 году на соискание премии подали 158 работ в шести номинациях — «Власть и общество», «Охрана детства», «Мир и согласие», «Культура и просвещение», «Время помогать» и «Человек действующий».

Еще одна специальная номинация — «Признание коллег за приверженность теме». Награда присуждена журналисту Булату Сатаркулову. Жюри конкурса также учредило специальный приз «За стремление к профессиональному росту». Его получила журналист из Оша Алмира Абидинова.