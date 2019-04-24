Остановите поборы! Решение по работе фонда должны принять родители

Решение по дальнейшей работе фонда развития в учебно-образовательном комплексе-лицее № 1 имени Чингиза Айтматова в селе Новопавловка должны принять родители. Об этом сообщила заместитель министра образования Надира Джусупбекова, которая пришла на митинг родителей.

Она отметила, что в министерстве работает комиссия, которая изучает сложившуюся ситуацию, школу проверяют Счетная палата и прокуратура. Директор учебного заведения временно отстранена от должности.

Надира Джусупбекова сказала, что фонд создали 17 лет назад по инициативе родителей.

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«Именно родители должны принимать решение о его дальнейшей работе. Это не государственные средства. Мы провели большое собрание в школе и предложили родителям обсудить вопрос на классных собраниях, после чего принять общее решение», — пояснила она.

По словам заместителя министра, у родителей нет претензий к учебному процессу. «Мы попросили родителей и учителей не срывать процесс, решать вопросы в рабочем порядке», — заметила Надира Джусупбекова.

Напомним, что сегодня родители учеников лицея вышли с митингом к «Белому дому». Они требуют прекратить поборы и уволить директора.