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Общество

Гарантийный фонд продолжает поддерживать бизнесменов Бишкека и Чуйской области

Несмотря на рекомендации Счетной палаты, Гарантийный фонд продолжает поддерживать в основном бизнесменов Бишкека и Чуйской области.

Пресс-служба Гарантийного фонда распространила информацию, в которой указано, что за первый квартал 2019-го выдано 90 гарантий на 135 миллионов сомов.

Предпринимателям Чуйской области предоставили 19 гарантий (22 процента), Бишкека — 23 (25 процента), Нарынской области — 15 (17 процентов), Иссык-Кульской — 11 (12 процентов), Джалал-Абадской — 10 (11 процентов), Баткенской — 7 (8 процентов), Ошской — 3 (3 процента), Таласской области и Оша — по 1 гарантии (2 процента).

Гарантии выдавали в сельском хозяйстве, переработке сельхозпродукции, промышленности, туризме, строительстве, торговле и услугах.

Напомним, что по итогам аудита за 2016-2017 годы Счетная палата внесла предложение снизить размеры единовременных гарантийных комиссий для развития малого и среднего бизнеса в республике, а также увеличить число получателей гарантийного обеспечения в регионах.
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