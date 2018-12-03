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Общество

Кыргызы в лагерях перевоспитания Китая. Родственники просят помощи у омбудсмена

Омбудсмен Кыргызстана встретился с родственниками кыргызов, задержанных и этапированных в лагеря перевоспитания Китая.

Как рассказал 24.kg Токон Мамытов, официального заявления от близких задержанных в КНР пока нет.

«Они официально к нам не обратились. Когда обращение поступит в аппарат уполномоченного по правам человека, мы решим, как им помочь. Наверное, отправим официальное письмо властям КНР с просьбой разрешить нам посетить Китай и ознакомиться с ситуацией, складывающейся вокруг задержания этнических кыргызов», — сообщил Токон Мамытов.

По его словам, проблема заключается в том, что нет никаких сведений, в каких лагерях содержатся этнические кыргызы.

Токон Мамытов отметил, что если подтвердится информация об их задержании и задержании граждан Кыргызстана, то будут приняты соответствующие меры в рамках действующих международных норм.

Ранее родственники кыргызов в Китае заявили, что один из заключенных в лагерях перевоспитания —  Адилет Турдакун — является гражданином КР.

Ранее Комитет защиты кыргызов в Китае также обратился с просьбой помочь освободить их родных из лагерей перевоспитания Китая к президенту КР Сооронбаю Жээнбекову и МИД КР. Но от них ответа пока не получили.

В Китае в лагеря перевоспитания только из района Акчий отправили около 22 тысяч кыргызов. Об этом на пресс-конференции заявил представитель Комитета защиты кыргызов в КНР Алманбет Осмон уулу.
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