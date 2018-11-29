Генштаб опровергает, что над ефрейтором Кубанычбеком Талдыбековым издевались

Генштаб опровергает, что над ефрейтором войсковой части № 52806 Кубанычбеком Талдыбековым издевались. Об этом 24.kg сообщили в ведомстве.

Читайте по теме Неуставные отношения. Правозащитники о произволе в армии

По его данным, заявление от офицера действительно поступило в ГШ ВС КР. Специалисты провели внутреннее расследование и не нашли подтверждения его словам.

В частности, назначена экспертиза, но побоев на теле военнослужащего не обнаружили. Кроме того, в заявлении Кубанычбек Талдыбеков сообщил, что не получал за месяцы срочной службы заработную плату. Однако положенные ему деньги перечислили в срок на электронную карту.

В Генштабе отметили, что все материалы и итоги служебного расследования направили в Военную прокуратуру.