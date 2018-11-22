Избиение солдат в Кой-Таше. Пострадавшие требуют 600 тысяч сомов

Солдаты войсковой части № 73809 подали гражданский иск в суд и требуют по 200 тысяч сомов с каждого из офицеров, подозреваемых в их избиении. Об этом сообщила 24.kg глава правозащитного центра «Кылым шамы» Азиза Абдирасулова.

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По ее словам, второе уголовное дело возбудили в отношении фельдшера, которая не оказала первую помощь. Дело также направлено в Аламединский районный суд. Азиза Абдирасулова добавила, что нарушения УПК устранили и солдаты больше не проходят по делу как свидетели. Их статус изменили на пострадавших.

Азиза Абдирасулова подчеркнула, что иск о возмещении морального вреда суд к рассмотрению принял.

Отметим, что солдаты пожаловались правозащитникам на издевательства. Они рассказали, что их вывозили в село, заставляли убирать навоз, ремонтировать чужую машину, чистить арыки.