Оппозиционный журналист стал советником министра труда и соцразвития

Журналист Дайырбек Орунбеков рассказал 24.kg, почему согласился стать советником министра труда и социального развития Улугбека Кочкорова.

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По его словам, сегодня подписано распоряжение о назначении. «Я ухожу из журналистики. Хочу поработать в сфере госслужбы. Уверен, что смогу принести пользу на этом поприще. К тому же у меня очень давно сложились хорошие личные отношения с Улугбеком Кочкоровым. Я его знаю как профессионала своего дела и надеюсь, что не подведу», — сказал Дайырбек Орунбеков.

Напомним, что Дайырбек Орунбеков был первым журналистом, на которого Генеральная прокуратура подала иск о защите чести и достоинства Алмазбека Атамбаева, потребовав с него 2 миллиона сомов. Дайырбек Орунбеков тяжбу проиграл во всех инстанциях. В отношении него возбудили уголовное дело за неисполнение решения суда. Однако в марте 2017 года к журналисту применили амнистию.

Ранее гражданский активист Мавлян Аскарбеков стал заместителем акима Первомайского района Бишкека.