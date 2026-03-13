08:56
Согуш кайрадан жүз миңдеген адамдарды үйлөрүн таштап кетүүгө мажбурлады

Израилдин Бейруттун түштүк чет жакаларына жана Ливандын түштүгүнө жасаган соккулары жана массалык эвакуация буйруктары бир жуманын ичинде дээрлик 760 миң адамды үйлөрүн таштап кетүүгө мажбур кылды. Бул акыркы жылдардагы өлкөдөгү эң чоң жер которуу толкундарынын бирин жаратты.

Ливан өкмөтүнүн маалыматы боюнча, 2-мартта башталган жанжалдан бери 10-мартка карата 759 300 адам жер которуу катары катталган, алардын 100 миңден ашыгы бир күндө катталган.

БУУнун маалыматы боюнча, учурда 122 600 жер которуучу адам өкмөт тарабынан түзүлгөн атайын убактылуу жайгаштыруу борборлорунда жашап жатышат. Ал эми башка көптөгөн адамдар мектептерде жана стадиондордо баш калкалоочу жай табышкан.

Зомбулук ошондой эле миңдеген адамдарды чек арадан Сирияга качырды. Бийликтин маалыматы боюнча, апаат башталгандан бери өлкөгө 78 миңден ашык сириялык жана 7700дөн ашык ливандык кирген.

Бул качкындардын көбү кайрадан жер которууга аргасыз болуп жатышат. Алар мурда 2024-жылдагы согуш учурунда үйлөрүн таштап кетүүгө аргасыз болушкан.
