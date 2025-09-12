Кыргызстан энергетиканы модернизациялоого 31 млрд сомдон ашык инвестиция салат

2026-жылдан 2030-жылга чейин Кыргыз бийлиги 10 ири энергетикалык долбоорду ишке ашырууну көздөп жатат. Тышкы каржылоонун жалпы көлөмү 31,4 миллиард сом өлчөмүндө пландаштырылган. Мындай маалыматтар Финансы министрлигинин Кыргыз Республикасынын фискалдык саясатынын негизги багыттары жөнүндө отчетунда камтылган.
Маалым болгондой, ГЭСтерди, конвертердик көмөкчордондорду жана жогорку чыңалуудагы электр линияларын модернизациялоо жана реабилитациялоо артыкчылыктуу болуп саналат.
Көрсөтүлгөн мөөнөттө төмөнкүлөрдү аяктоо пландаштырылууда:
Бардык төрт гидроагрегатты алмаштыруу менен Токтогул ГЭСин модернизациялоо;
Камбарата ГЭС-2нин экинчи гидроагрегатын жаңылоо;
Үчкурган ГЭСинде гидроагрегаттарды толук алмаштыруу.
Планда ошондой эле кайра жаралуучу энергияны өнүктүрүүгө багытталган жаңы демилгелерди баштоо, анын ичинде чакан ГЭСтерди куруу жана ири күн электр станцияларын куруунун техникалык-экономикалык негиздемесин иштеп чыгуу камтылган.
Долбоорлор Дүйнөлүк банк, Жашыл климаттык фонд жана Европа реконструкциялоо жана өнүктүрүү банкы тарабынан каржыланат деп күтүлүүдө.