Чүй облусунда баңгизат сатууга шектүү кармалды

Чүй облусунда баңгизаттарды мыйзамсыз жүгүртүүгө шектүү жаран кармалды. Бул тууралуу Чүй облустук ички иштер башкармалыгынын басма сөз кызматы билдирди.

Маалыматка ылайык, 2025-жылдын 10-декабрында Сокулук РИИБге Чүй облусунун аймагында жана Бишкек шаарында афган тектүү кишинин баңгизат сатуу менен алектенип жүргөндүгү тууралуу маалымат түшкөн.

Бул факт каттоого алынып, Кылмыш-жаза кодексинин «Баңгизат каражаттарын, психотроптук заттарды жана алардын аналогдорун сатып өткөрүү максатында мыйзамсыз даярдоо» беренеси боюнча кылмыш иши козголгон.

Чүй облустук ИИББнин басма сөз кызматы
Фото Чүй облустук ИИББнин басма сөз кызматы.

Тергөө аракеттеринин жүрүшүндө «А» аттуу жаран «чарс» баңгизатын 1500 сомго мыйзамсыз сатканы аныкталган. Алынган зат эксперттердин корутундусуна ылайык, «каннабис чайыры» (гашиш) экени тастыкталды.

Тергөө жана оперативдик иш-чаралардын жүрүшүндө шектүүнүн өздүгү аныкталып, ал 1968-жылы туулган А.А. болуп чыкты. Тергөө учурунда анын үйүндө тинтүү жүргүзүлүп, жыйынтыгында жалпы салмагы 40 граммды түзгөн ушул сыяктуу баңгизат — кара куурай чайыры (гашиш) табылып, алынган.

Шектүү кармалып, убактылуу кармоочу жайга киргизилди. Кылмыш иши боюнча тергөө улантылууда.
Чүй облусунда куралдуу каракчылыкка бөгөт коюлду: үч шектүү кармалды
Дачада көмүлгөн сөөк: Чүй облусунда киши өлтүрүүгө шектүү кармалды
Кара-Балта шаарында күйөөсүн өлтүргөн деп шектелген аял кармалды
УКМКнын Бишкектеги 6-башкармалыгынын башчысы коррупция боюнча камакка алынды
Улгайган адамдын 850 миң сомун алдап кеткен, шектүү кармалды
АКШда Интерпол тарабынан издөөдө жүргөн Кыргыз жараны кармалды
Чүй облусунда алдамчылыкка шектүү кармалды
Бишкекте белгисиз киши кызга кол салып, башына катуу нерсе менен урган
Жогорку Кеңешке депутаттыкка талапкер балта менен кол салууга шектелип кармалды
Сокулук районунда 72 жаштагы киши адам өлтүрүүгө шек саналып кармалды
Кыргызстан калкынын туруктуу саны 7,4 миллиондон ашты Кыргызстан калкынын туруктуу саны 7,4 миллиондон ашты
&laquo;Манас&raquo; эл&nbsp;аралык аэропортуна кирүүчү жаңы жол салынат «Манас» эл аралык аэропортуна кирүүчү жаңы жол салынат
Жакынкы Чыгыш: БУУнун баш катчысы дипломатиялык сүйлөшүүлөрдү баштоого чакырды Жакынкы Чыгыш: БУУнун баш катчысы дипломатиялык сүйлөшүүлөрдү баштоого чакырды
Шаирбек Ташиев кайрадан суракка чакырылды Шаирбек Ташиев кайрадан суракка чакырылды
30-март, дүйшөмбү
11:22
Чүй облусунда баңгизат сатууга шектүү кармалды Чүй облусунда баңгизат сатууга шектүү кармалды
11:08
Казакстандан келген 25 тонна пияз кайра кайтарылды. Себеби
10:43
Токмок шаарында «Унаа» мекемесинин жаңы имараты курулат
10:36
Кыргызстан менен Кытайды байланыштырган жаңы Гуанчжоу-Бишкек аба каттамы ачылды
10:09
Нарында унаа каршы тилкеде жөө жүргүнчүлөрдү сүзүп кетти