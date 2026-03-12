Кара-Балта шаарында күйөөсүн өлтүргөн деп шектелген аял кармалды

Чүй облусунда күйөөсүн өлтүргөн деп шектелген аял кармалды. Бул тууралуу Чүй облусунун Ички иштер башкы башкармалыгынын басма сөз кызматы билдирди.
Маалыматка ылайык, 2026-жылдын 11-мартында саат 12:20 чамасында У.В. аттуу аял Кара-Балта шаарынын Космонавтов көчөсүндөгү үйдө күйөөсү П.А. өлтүрүлгөнү тууралуу билдирген.
Бул факт катталып, окуя болгон жерге дароо ыкчам-тергөө тобу чыгарылган.
Окуядан кийин аял үйдү жыйнап, уктап калган. Эртеси күнү милицияга кабар берген.
Окуя болгон жерден бычак алынып, маркумга тиешелүү экспертизалар дайындалган.
Шектүү аял кармалып, убактылуу кармоочу жайга киргизилди.