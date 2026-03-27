Кыргызстандык туристтер үчүн Өзбекстан популярдуу багыт бойдон калууда

Өзбекстан кыргызстандык туристтер үчүн популярдуу багыт бойдон калууда. Бул тууралуу Өзбекстандын Туризм комитетинин маалыматында айтылат.

Ага ылайык, 2026-жылдын алгачкы эки айында өлкөгө 521 миң 100 кыргыз жараны келген. Бул өткөн жылдын ушул мезгилине салыштырмалуу 23,3 пайызга көп.

Кыргызстан Өзбекстанга болгон сапарлардын саны боюнча биринчи орунда турат. Андан кийин Тажикстан жана Казакстандан туристери болууда.

Ошондой эле Орусиядан (+36 пайыз) жана Кытайдан (3,5 эсе) келген туристтердин саны да олуттуу өстү.

2025-жылы Өзбекстанга 11,7 миллион чет элдик турист келген. Ошондой эле, кыргызстандыктар 12 айдын ичинде эң көп туристтер келген өлкөлөрдүн катарына киришкен.
Өзбекстандын футбол курамасы биринчи жолу Дүйнө чемпионатына жолдомо алды
Өзбекстан Кыргызстан менен чек арасында эркин соода аймактарын түзүүнү пландоодо
Элчи Дүйшөнкул Чотонов Өзбекстандын президентине ишеним грамотасын тапшырды
Швейцария Гүлнара Каримованын 182 миллион долларын Өзбекстанга кайтарып берет
Кыргызстан менен Өзбекстан соттолгон жарандарын алмашат
Кыргызстан менен Өзбекстандын ортосунда соода жүгүртүү 846,4 млн долларды түздү
Өзбекстан Кыргызстанга жаңы эл аралык автобус каттамдарын ачат
Чотонов Дүйшөнкул Кыргызстандын Өзбекстандагы элчиси болуп дайындалды
Өзбекстандагы парламенттик шайлоо. Бийликтеги партия алдыга чыкты
Өзбекстандын Кыргызстандагы жаңы элчиси болуп Саидикрам Ниязходжаев дайындалды
Ошто төрт эм&nbsp;төрөгөн эне ымыркайлары менен үйүнө чыгарылды Ошто төрт эм төрөгөн эне ымыркайлары менен үйүнө чыгарылды
Бүгүн Бишкекте жылуулук өчүрүлүп, 1-апрелден тарта ысык суу токтотулат Бүгүн Бишкекте жылуулук өчүрүлүп, 1-апрелден тарта ысык суу токтотулат
Чүйдө жөө өтмөктөн окуучу кызды унаа сүзүп, каза болду Чүйдө жөө өтмөктөн окуучу кызды унаа сүзүп, каза болду
24-мартка карата аба ырайы 24-мартка карата аба ырайы
