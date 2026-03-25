14:22
USD 87.45
EUR 101.37
RUB 1.07
Кыргызча

Кыргыз Эл артиси Абдыкалык Акматов менен коштошуу зыйнаты эртең, 26-мартта өтөт

Кыргыз Эл артиси Абдыкалык Акматов менен коштошуу зыйнаты эртең, 26-мартта саат 11: 00до өзү өмүрүн арнаган Токтоболот Абдумомунов атындагы Кыргыз улуттук академиялык драма театрында өтөт. Бул тууралуу Маданият министрлиги билдирди.

Жарым кылымдан ашуун театр сахнасы менен экрандан түшпөй келе жаткан актер Абдыкалык Акматов көптөн бери оор илдет менен алышып келген.

Интернеттен алынды
Фото Интернеттен алынды
Абдыкалык Акматов — театр жана кино тармагында 50 жылдан ашык кызмат өтөгөн, белгилүү кыргыз актёру. Ал сахнада жана кинодо ондогон ролдорду ойноп, көрүүчүлөрдүн жана кесипкөй коомчулуктун алкоосуна ээ болгон.

Өткөн аптада Садыр Жапаров маданиятты өнүктүрүүгө кошкон олуттуу салымы жана көп жылдык ак ниет эмгеги үчүн Акматовго Кыргыз Республикасынын эл артисти ардак наамын ыйгарган.
Шилтеме: https://24.kg/kyrgyzcha/367384/
Кароо: 56
Басууга
Теги
Эң көп окулган жаңылыктар
