08:59
USD 87.41
EUR 102.75
RUB 1.05
Кыргызча

Кытай өнөр жай роботторун орнотуу боюнча дүйнөлүк лидер болуп калды

Кытай өнөр жай роботторун орнотуу боюнча дүйнөлүк лидер болуп калды. Өткөн жылы дүйнө жүзү боюнча 542 000 жаңы өнөр жай роботтору орнотулган, анын 295 000и (54 пайызы) Кытайга туура келген.

Кытайдын бул көрсөткүчтүн өсүшү үчүн олуттуу потенциалы бар экени белгиленет — 2028-жылга чейин жыл сайын орточо 10 пайызга жогорулмакчы.

Отчет ошондой эле 2024-жылы орнотулган өнөр жай роботторунун жалпы саны 254,000 орнотулган 2015-жылга салыштырмалуу эки эсеге көбөйөрүн көрсөтөт.

IFRдин эсеби боюнча, былтыр орнотулган роботтордун 74 пайызы Азияга, 16 пайызы Европага, 9 пайызы Түндүк жана Түштүк Америкага туура келген.

IFR өнөр жай роботтору быйыл 6 пайызга көбөйүп, 2028-жылы 700,000ден ашат деп болжолдойт.
Шилтеме: https://24.kg/kyrgyzcha/345510/
Кароо: 113
Басууга
Теги
Кытайда жазасын өтөп жаткан Кыргызстандын жараны мекенине кайтарылды
Кытай Орусия жарандарына убактылуу визасыз кирүүгө уруксат берет
Кытай парламентинин төрагасы Кыргызстанга расмий иш сапары менен келди
Бүгүн Кытай парламентинин төрагасы Кыргызстанга келет
Кытайда хирургиянын тарыхында биринчи жолу чочконун боору адамга салынды
Кыргызстан менен Кытай соода жүгүртүүнү 45 млрд долларга жеткирүүнү көздөп жатат
Кытай 2050-жылга чейин «Жасалма Күндү» учурууну каалайт
Биз да ушундай курабыз! Президент Кытайдагы лыжа курортуна суктанды
Садыр Жапаров IX Кышкы Азия оюндарынын ачылыш аземине катышты
Пекин университетинде Чыңгыз Айтматовдун бюсту орнотулду
Эң көп окулган жаңылыктар
Шайлоо &minus;2025: БШК добуш берүүгө укуктуу жарандардын санын жарыялады Шайлоо −2025: БШК добуш берүүгө укуктуу жарандардын санын жарыялады
Акыйкатчы Алайда майыптыгы бар 3&nbsp;балалуу жалгыз бой энеге жардам берүүгө чакырды Акыйкатчы Алайда майыптыгы бар 3 балалуу жалгыз бой энеге жардам берүүгө чакырды
УКМК Ак-Талаа районундагы дээрлик 2&nbsp;гектар жер тилкесин мамлекетке кайтарды УКМК Ак-Талаа районундагы дээрлик 2 гектар жер тилкесин мамлекетке кайтарды
1-октябрдан тарта кур тагынбагандарга автоматтык түрдө айып пул салынат 1-октябрдан тарта кур тагынбагандарга автоматтык түрдө айып пул салынат
1-октябрь, шаршемби
08:47
Быйыл Кыргызстанда төрт соода-логистикалык борбор ачылат Быйыл Кыргызстанда төрт соода-логистикалык борбор ачыла...
08:30
Бишкекте Алыкул Осмоновдун 110 жылдыгына арналган поэзия фестивалы башталды
08:00
Казакстандын «Кайрат» клубу «Реал Мадридге» 5:0 эсеби менен жеңилип калды
07:29
Кытай өнөр жай роботторун орнотуу боюнча дүйнөлүк лидер болуп калды
00:59
«Шайлоону жеке өзүм көзөмөлдөйм»: Президент Садыр Жапаров элге кайрылуу жасады
30-сентябрь, шейшемби
18:14
1-октябрга карата аба ырайы
17:13
Чүй облусунда кооптуу аймакта курулуп жаткан эс алуу жайы аныкталды
15:38
УКМК пара талап кылып жаткан адвокатты кармады
14:34
Спортчу Айпери Медет кызы дүйнөлүк рейтингде алдыңкы орунду сактап калды
13:13
Чүй облустук музыкалык драма жана сатира театрына жаңы жетекчи келди