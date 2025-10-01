Кытай өнөр жай роботторун орнотуу боюнча дүйнөлүк лидер болуп калды. Өткөн жылы дүйнө жүзү боюнча 542 000 жаңы өнөр жай роботтору орнотулган, анын 295 000и (54 пайызы) Кытайга туура келген.
Кытайдын бул көрсөткүчтүн өсүшү үчүн олуттуу потенциалы бар экени белгиленет — 2028-жылга чейин жыл сайын орточо 10 пайызга жогорулмакчы.
Отчет ошондой эле 2024-жылы орнотулган өнөр жай роботторунун жалпы саны 254,000 орнотулган 2015-жылга салыштырмалуу эки эсеге көбөйөрүн көрсөтөт.
IFRдин эсеби боюнча, былтыр орнотулган роботтордун 74 пайызы Азияга, 16 пайызы Европага, 9 пайызы Түндүк жана Түштүк Америкага туура келген.
IFR өнөр жай роботтору быйыл 6 пайызга көбөйүп, 2028-жылы 700,000ден ашат деп болжолдойт.