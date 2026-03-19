Brent мунайынын баасы баррелине 112 долларга чейин көтөрүлдү

Бүгүн, 19-мартта Лондондун ICE биржасында 2026-жылдын май айына жеткирүү үчүн Brent чийки мунайынын баасы баррелине 112 доллардан жогору сатылды. Бул тууралуу чет элдик соода маалыматтары жазып чыкты.

Бул Brent чийки мунайынын 2025-жылдын 9-мартынан бери биринчи жолу ушундай баага жогорулады.

Бишкек убактысы боюнча саат 2:50гө карата май айындагы Brent чийки мунайынын фьючерстеринин баасы мурунку жабылуудан 7,47 пайызга өсүп, бир баррелине 112,15 долларды түздү.

Апрель айындагы WTI фьючерстеринин баасы 3,78 пайызга жогорулады.

Рыноктор Жакынкы Чыгыштагы кырдаалдын курчушуна таасири улантууда. Иран бийлиги мурда Израил менен АКШнын Ирандын объектилерине жасаган соккуларына жооп катары Катардагы, Сауд Арабиясындагы жана БАЭдеги энергетикалык объектилерге сокку урарын эскерткен.
