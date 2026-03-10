10:35
USD 87.45
EUR 100.88
RUB 1.11
Кыргызча

Иранга кол салуу. Brent мунайынын баасы баррелине 90 доллардан төмөндөдү

Соода маалыматтарына ылайык, Brent чийки мунайынын баасы баррелине 90 доллардан төмөн түштү.

Лондондун ICE биржасында 2026-жылдын май айындагы жеткирүү үчүн Brent чийки мунайынын фьючерстеринин баасы 119 долларга жеткенден 24 сааттан ашык убакыт өткөндөн кийин баррелине 90 доллардан төмөн түштү.

Кечээ Brent маркасындагы мунайдын баасы бир баррелине 119 доллардан ашкан. Орусиянын мунайынын баасы 2022-жылдын 17-июнунан бери биринчи жолу 120 долларга жакындады.

Баалардын кескин өсүшү Ормуз кысыгы аркылуу танкердик жүк ташууга чектөөлөр киргизилгенине байланыштуу болду. Ал эми Ислам революциясынын гвардия корпусу аны толугу менен тосуп, кирген ар бир кемени бомбалай турганын убада кылган.

Бир күн мурун президент Дональд Трамп АКШ менен Израил Иранды жеңгенин жана согуш дээрлик аяктап калганын жарыялаган. Ошондой эле ал мунайдын баасынын өсүшүн токтотуу үчүн Вашингтон мунай тармагына байланыштуу санкцияларды алып салаарын жарыялаган.
10-март, шейшемби
10:10
10:02
09:49
09:40
09:26
