МамДума Кыргызстанга мунай продуктуларын жеткирүү протоколун ратификациялады

Мамлекеттик Дума Россия менен Кыргызстандын өкмөттөрүнүн ортосундагы мунай жана мунай продуктуларын жеткирүү жаатында кызматташуу жөнүндө макулдашуунун протоколун ратификациялады.

«Ал өткөн жылдын 20-декабрында Санкт-Петербургда бажылык башкаруунун учурдагы стандарттарын сактоо максатында кол коюлган», — деп айтылат маалымат катта.

Документ мунай жана мунай продуктуларын түтүк жолу менен ташууга убактылуу мезгилдүү бажы декларациясын колдонуунун мөөнөтүн узартууну карайт.

Протоколдун 2024-жылдын 31-декабрынан тартып убактылуу колдонулушу мунай жана мунай продуктуларын 2025-жылдын 1-январынан тартып индикативдик баланстарга ылайык түтүк транспорту менен Россия Федерациясынан Кыргыз Республикасына алып чыгууда убактылуу декларацияны берүү жолу менен декларациялоону камсыз кылуу зарылчылыгы менен шартталган.
