Пайдалуу кеңеш: Чайдын тиштериңиз үчүн пайдасы барбы?

Көпчүлүгүбүз бала кезибизден бери чай эмалды бузат же тиштерди саргайтат деп укканбыз. Бирок, окумуштуулар кара чай жөн гана суусундук эмес экенин, ал күчтүү табигый ооз көңдөйүн коргоочу каражат экенин аныкташты. Чай жалбырактары биздин жылмаюубузга кандайча жардам берет? Изилдөөнүн жыйынтыктары Food & Function журналында жарыяланган.

Чай тиштер үчүн кандайча пайдалуу?

Баардыгы чай жалбырагын иштетүү учурунда пайда болгон, кара чайга кычкыл даам жана бай түс берген табигый кошулмаларда болууда. Окумуштуулар бул заттардын тиштин чиришине каршы так курал катары иштээрин аныкташты.

Чай тиштерди ичинен кантип калыбына келтирет?

Теафлавиндер тышкы бактерияларга гана эмес, тиштин ичинде болуп жаткан процесстерге да таасир этет. Эмалдын астында дентин — коллаген жипчелери менен капталган тиштин катуу өзөгү жатат.

Тиш чириген учурда, организмде MMP-9 ферменти активдешип, коллагенди түзмө-түз сиңирет. Изилдөөлөр көрсөткөндөй, теафлавин молекулалары бул ферментке байланышып, анын түзүлүшүн өзгөртүп, чиригенди толугу менен токтотот. Теафлавин молекуласы канчалык татаал болсо, коргоочу таасири ошончолук күчтүү болот. Ошентип, чай тиштин түзүлүшүнүн бекемдигин сактоого жардам берет.

Чай тиштин чиригенинен коргой алабы?

Изилдөө негизинен кара чайга багытталган, анткени теафлавиндер ачытуу процессинде өндүрүлөт. Көк чайдын курамында катехиндер деп аталган башка антиоксиданттар бар. Алар да пайдалуу, бирок алар башка механизм аркылуу иштейт. Терс таасирлери жөнүндө да билүү маанилүү. Бул айрыкча, кантсыз таза чайдын пайдасына тиешелүү. Кант кошуу коргоочу таасирди жокко чыгарат, анткени ал теафлавиндер күрөшкөн бактериялардын өзү үчүн идеалдуу чөйрөнү түзөт.
Пайдалуу кеңеш: Жазында КРВИ коркунучун кантип азайтуу керек?
Пайдалуу кеңеш: Уюлдук телефонду туура кубаттоонун жолдору
Пайдалуу кеңеш: Лимондорду кантип туура сактоо керек?
Пайдалуу кеңеш: Уйкуга кантип даярдануу керек?
Пайдалуу кеңеш: Шорпону канча жолу кайнатса болот?
Пайдалуу кеңеш: Гүлдестени кантип узак сактоо керек?
Пайдалуу кеңеш: Окумуштуулар узак жашоого негизги коркунучту аныкташты.
Пайдалуу кеңеш: Алманын организмге тийгизген таасирлери
Пайдалуу кеңеш: Кайсы азыктар зарнаны пайда кылат?
Пайдалуу кеңеш: Балдар уктаар алдында эмне жебеши керек?
Кадыр түн. Бул ыйык түнү эмне кылса болот жана эмне кылууга болбойт?
14-мартка карата аба ырайы
Кыргызстанда жүздөн ашык маданий мекемеге кызматтык унаалар берилет
Саламаттыкты сактоо министрлиги 200 тез жардам унаасын сатып алат
17-март, шейшемби
12:44
Пайдалуу кеңеш: Чайдын тиштериңиз үчүн пайдасы барбы?
12:28
Түптө үйүндө баңгизат сактап жүргөн жарандар кармалды
11:56
Экологиялык жылытууга өтүү үчүн жеңилдетилген насыялар берилүүдө
11:18
Кыргызстанда төрт миңден ашык кылмышкер дайынсыз болууда
11:08
Прокуратура жарым млрд сомго бааланган «Кырчын» турбазасын мамлекетке кайтарды