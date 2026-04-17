Эл аралык туристтерди ташыган поезд Балыкчыдан Бишкекке келди

Бүгүн, 17-апрелде британиялык «GOLDEN EAGLE TRAINS» компаниясына таандык эл аралык туристтик поезд Балыкчы шаарынын Бишкекке келди. Бул тууралуу «Кыргыз темир жолу» мамлекеттик ишканасынын билдирди.

Маалыматка ылайык, борбор калаага Батыш Европадан, Түндүк Америкадан жана Чыгыш Азиядан келген туристтер келишти.

Туристерге темир жол бекетинде элдик кол өнөрчүлүк көргөзмөсү уюштурулуп, анда шырдактарды (токулган саман баш кийимдерди), кийиз буюмдарын жана салттуу кыргыз үй буюмдарын көрө алышты. Коноктор үчүн бул жөн гана сувенирлер эмес, кыргыз маданиятын жакындан түшүнүү мүмкүнчүлүгү болду.

«Доор» фольклордук ансамбли улуттук музыкалык чыгармаларды аткаруусу өзгөчө атмосфера жаратты.

Тосуп алуу аземинен кийин туристтер Бишкектин кооз жерлерин кыдырууга жөнөштү. Программада Бишкектин тарыхы, архитектурасы жана заманбап шаардык жашоосу менен таанышуу камтылган.

Туристтердин Кыргызстан боюнча саякаты бир күн мурун, 16-апрелде башталган. Ысык-Көл облусунда алар үчүн көл жээгинде сейилдөө, жаратылыш жана кыргыз элинин маданий салттары менен таанышуу сыяктуу өзүнчө программа уюштурулган.

Эске салсак, туристтик поезд 17 заманбап жана ыңгайлуу вагондон турат. Өлкөгө жалпысынан 90дон ашык турист келди.
