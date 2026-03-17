Нооруз −2026: Майрамдык негизги иш-чаралар Нарында өтөт

Быйыл Нооруз майрамынын негизги иш-чаралары Нарын шаарында өтөт. Президент Садыр Жапаровдун майрамдык салтанатка катышуусу күтүлүүдө.

Президенттин аймактагы өкүлүнүн басма сөз кызматы 24.kg агенттигине билдиргендей, майрамдык программа абдан бай болот жана маданий иш-чаралар күн боюу уланат.

Майрамдык иш-чара саат 11:00дө Турдакун Усубалиев атындагы борбордук аянтта башталып, негизги маданий иш-чара өтөт. Расмий бөлүктөн кийин, саат 12:30дан 14:00гө чейин коноктор түшкү тамактан ырахат алышат, ал учурда салт боюнча баарына жазгы даамдуу тамак — сүмөлөк берилет.

Активдүү эс алууну сүйүүчүлөр саат 14:00дөн 15:00гө чейин облустук прокуратуранын алдындагы аянтта өтө турган улуттук спорт оюндарына катыша алышат.

Андан кийин майрамдык иш-чара башкы аянтка кайтып келет, ал жерде саат 15:00дөн 17:30га чейин күндүзгү концерттик программа өтөт.

Кыска тыныгуудан кийин саат 19:00дө кечки гала-концерт башталат. Жергиликтүү эстрада жылдыздары Нарын шаарынын тургундары жана коноктору үчүн өнөр көрсөтүшөт. Нооруз майрамы саат 21:30да фейерверк менен аяктайт.

Эскерте кетсек, акыркы жылдары Нооруз өлкөнүн аймактарында улуттук деңгээлде белгиленип келет. Майрамдык иш-чаралар мурда Ош жана Баткен шаарларында өткөрүлгөн.
