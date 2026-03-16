Орозо айт намазынын программасын жарыялады

Кыргызстан мусулмандарынын дин башкармалыгы Орозо айт намазынын программасын жарыялады.

Ага ылайык, 20-март Орозо айт күнү деп белгиленгендиктен Айт намазы жума мечиттерде төмөнкүдөй программанын негизинде өткөрүлөт.

  • 07:30 — 08:00 — Куран окуу;
  • 08:00 — 08:25 — Диний баяндар;
  • 08:25 — 08:30 — Айт намазын окуу тартиби жана эрежелери боюнча түшүндүрмө берүү;
  • 08:30 — Айт намазын окуу.

Белгиленгендей, тоолуу аймактардын өзгөчөлүгүнө байланыштуу, жогоруда көрсөтүлгөн убактардан бир аз айырмаланышына (жергиликтүү шарттарга жараша) уруксат берилет.
