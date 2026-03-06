15:49
Кыргызча

Ош мэри үч эм төрөлгөн үй-бүлөгө жардам көрсөттү

Ошто үч эм төрөгөн үй-бүлө мэр Жанар Акаевден каржылык колдоо алды. Бул тууралуу мэриянын кеңсеси билдирди. Бул тууралуу мэриянын басма сөз кызматы билдирди.

Маалыматка ылайык, Ош шаарынын мэринин орун басары Масуда Айдарбекова калаа башчысы Жанар Акаевдин атынан куттуктоо айтып, үй-бүлөгө 50 миң сом жана наристелерге керектүү белектерди тапшырды.

Эскерте кетсек, наристелер 2026-жылдын 20-февралында Ош облустук төрөт стационарында жарык дүйнөгө келген. Учурда эненин жана үч эмдин абалы жакшы. Мөөнөтүнөн мурда төрөлгөн ымыркайлар дарыгерлердин көзөмөлүндө болуп, тийиштүү камкордукка алынган.
https://24.kg/kyrgyzcha/364849/
Кароо: 103
