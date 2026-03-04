16:44
ЖК депутаты Орусия абактрындагы кыргыз жарандарына көңүл бурууга чакырды

Жогорку Кеңештин депутаты Орусиянын түрмөлөрүндөгү кыргыз жарандарына көңүл бурууга чакырды. Бул тууралуу Болот Сагынаев бүгүн, 4-мартта парламенттин жалпы жыйынында билдирди.

Анын айтымында, чет өлкөлөрдө камакта отурган кыргыз жарандарынын ата-энелери депутаттарга кайрылуу жасаган.

«Ооба, алар кылмыш жасашкан, бирок мамлекет тарабынан аларды этибарга албоо туура эмес. Эгерде 2023-жылы 84 адам экстрадицияланган болсо, анда 2025-жылы бул көрсөткүч 234 болгон. Март айына карата 81 жаран экстрадицияланган. Бирок, сиз билгендей, азыр айрым соттолгондорго убактылуу эркинен ажыратуу, жарандык же акчалай компенсация сунушталууда жана алардын көбү түрмөнүн катаал шарттарына туруштук бере албай макул болушат. Биз муну тана албайбыз. Ошондуктан, чет өлкөдө соттолгон жарандарды экстрадициялоону тездетүү актуалдуу маселе бойдон калууда», — деп баса белгиледи депутат.

Анын айтымында, экстрадиция маселеси прокуратуранын карамагына кирет жана учурда Орусияда болжол менен 1100 кыргыз жараны жаза мөөнөтүн өтөп жатышат.

Сагынаев Россиядагы кыргыз элчилигинде Башкы прокуратуранын өкүлчүлүгүн ачуу мүмкүнчүлүгүн карап чыгууну сунуштады.
