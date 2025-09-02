16:38
USD 87.39
EUR 102.55
RUB 1.08
Кыргызча

Оштун мурдагы мэри Айтмамат Кадырбаев 4-октябрга чейин абакта калат

Бишкектин Биринчи Май райондук соту Ош шаарынын мурдагы мэри Айтмамат Кадырбаевдин баш коргоо чарасын тандады. Ал 4-октябрга чейин камакта калтырылды. Бул тууралуу соттун басма сөз кызматы билдирди.

Соттун маалыматына караганда, Айтмамат Кадырбаевге карата КР Кылмыш-жаза кодексинин 336-беренеси (коррупция) боюнча кылмыш иши козголду.

«2025-жылдын 26-августунда Биринчи Май райондук сотунун аныктамасы менен ИИМдин тергөө тобунун айыпталуучу К.А.Т.га карата баш коргоо чарасын колдонуу жөнүндө өтүнүчү канааттандырылган», — деп тактады басма сөз кызматы.

Эске салсак, Айтмамат Кадырбаев 2014-2018-жылдары Ош шаарын жетектеген. Кийин Өнөр жай, энергетика жана жер казынасын пайдалануу мамлекеттик комитетинин төрагасынын орун басары болуп иштеген. 2021-жылы № 10 Куршаб бир мандаттуу шайлоо округу боюнча парламенттик шайлоого катышып, 3-орунга ээ болгон.
Шилтеме: https://24.kg/kyrgyzcha/341928/
Кароо: 97
Басууга
Теги
2023-жылы абакта 33 адам каза болуп, алардын бешөөсү өз жанын кыйган
Elite House ишканасынын ээси Тимур Файзиев 4-майга чейин камакта болот
Мурдагы депутат Жаныбек Бакчиевдин камактагы мөөнөтү узартылды
Ирак менен Сириянын абактарында кыргызстандык 200 аял, 400 бала кармалууда
Эң көп окулган жаңылыктар
Николай Валуев Кыргызстан Олимпиада комитетинин Ардак грамотасын алды Николай Валуев Кыргызстан Олимпиада комитетинин Ардак грамотасын алды
Садыр Жапаров быйыл мугалимдердин айлыгын көтөрүүнү убада кылды Садыр Жапаров быйыл мугалимдердин айлыгын көтөрүүнү убада кылды
24.kg кыргызстандыктарды Эгемендүүлүк күнү менен куттуктайт. 24.kg кыргызстандыктарды Эгемендүүлүк күнү менен куттуктайт.
Нарында мыйзамсыз кийик аткандарга айып салынды Нарында мыйзамсыз кийик аткандарга айып салынды
2-сентябрь, шейшемби
16:33
Кыргызстандын Акыйкатчысы мектеп рэкетине каршы чараларды күчөтүүгө чакырды Кыргызстандын Акыйкатчысы мектеп рэкетине каршы чаралар...
16:21
Чүйдө жер басып алуу: УКМК уюшкан кылмыштуу топтун мүчөлөрүн кармады
15:27
Оштун мурдагы мэри Айтмамат Кадырбаев 4-октябрга чейин абакта калат
15:11
Ош шаарында 100 орундуу бала бакча курулат
14:21
Кыргызстандын энергетика министринин жаңы орун басары дайындалды