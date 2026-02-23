Ашуулардагы абал: Жолдор ачык, каттам бар

Бүгүн, 23-февралда саат 09:00гө карата республиканын негизги ашууларында күн бүркөк, жол кыймылына чектөө жок. Бул тууралуу «Кыргызавтожол» мамлекеттик ишканасынан билдиришти.
Маалыматка ылайык, учурда Бишкек — Ош унаа жолунун Төө-Ашуу, Барскоон — Ак-Шыйрак унаа жолундагы Сөөк, Каракол — Эңилчек унаа жолундагы Чоң-Ашуу, Суусамыр — Талас— Тараз унаа жолундагы Өтмөк, Бишкек — Нарын — Торугарт унаа жолундагы Долон, Чар, Ак-Бейит, Кубакы ашууларында жана Боом капчыгайында күн бүркөк, каттам бар.
Жол тейлөө ишканасынын кызматкерлери тарабынан бардык унаа жолдордо жана ашууларда жол кыймылынын коопсуздугун камсыз кылуу боюнча тиешелүү иштер күн сайын, күнү-түнү жүргүзүлүүдө. Жол кырдаалы туруктуу көзөмөлдө турат.