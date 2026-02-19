09:04
USD 87.45
EUR 103.46
RUB 1.14
Кыргызча

Бүгүн Калыс-Ордо жана Мурас-Ордо конуштарында суу өчүрүлөт

Бүгүн, 19-февралда Калыс-Ордо жана Мурас-Ордо конуштарында убактылуу суу өчүрүлөт. Бул тууралуу Бишкек мэриясынан билдирди.

Маалыматка ылайык, аталган эки конуштагы турак жайларга, мектептерге, бала бакчаларга, саламаттык сактоо мекемелерине жана башка социалдык жана өнөр жай объектилерине ичүүчү суу берүү саат 9:00дөн 21:00гө чейин токтотулат.

Суу Калыс-Ордо жана Мурас-Ордо суу топтомосундагы оңдоо иштерине байланыштуу өчүрүлө тургандыгы айтылды.

Бишкек мэриясы ыңгайсыздык жараткандыгы үчүн кечирим сурайт жана ишканалардан жана тургундардан ичүүчү сууну алдын ала камдап алууну суранат.
Шилтеме: https://24.kg/kyrgyzcha/362613/
Кароо: 98
Басууга
Теги
Бүгүн Жеңиш конушунда суу өчүрүлөт
Бүгүн Дачный айылында суу өчүрүлөт
Бүгүн Бишкектин Энергетиктер шаарчасында суу күн боюу өчүрүлөт
Чүй каналы бетондолот: 37 млн евролук долбоор суу жоготууларын эки эсеге азайтат
Бүгүн Бишкектин бир бөлүгүндө суу өчөт. Тизме
Бишкектин айрым райондорунда суу өчүрүлөт
Бүгүн Бишкектин айрым жерлеринде муздак суу убактылуу өчүрүлөт
Бүгүн Бишкектин айрым жерлеринде суу өчүрүлөт
Бүгүн Бишкектин борбордук бөлүгүндө суу өчөт. Даректер
Бүгүн Бишкектин айрым жерлеринде суу өчөт
Эң көп окулган жаңылыктар
Президенттик шайлоо качан өтөт? Конституциялык соттун жообу Президенттик шайлоо качан өтөт? Конституциялык соттун жообу
U-23: Кыргызстан 2028-жылдага Азия Кубогун өткөрүүгө талапкерлигин көрсөттү U-23: Кыргызстан 2028-жылдага Азия Кубогун өткөрүүгө талапкерлигин көрсөттү
Президент Ташиевге жолукту: Эмнелер талкууланды? Президент Ташиевге жолукту: Эмнелер талкууланды?
Министрлер кабинетинде кадрдык өзгөрүүлөр: Үч&nbsp;министр кызматтан алынды Министрлер кабинетинде кадрдык өзгөрүүлөр: Үч министр кызматтан алынды
19-февраль, бейшемби
09:00
Орозо-2026: Бүгүндөн тарта ыйык Орозо айы башталды Орозо-2026: Бүгүндөн тарта ыйык Орозо айы башталды
08:30
Дем алыш күндөрү Бишкекте бир аз салкын болот. 19-22-февралга карата аба ырайы
08:00
Бүгүн Калыс-Ордо жана Мурас-Ордо конуштарында суу өчүрүлөт
07:45
Акжол Махмудов Албанияда өтө турган рейтингдик турнирге катышат
07:30
Оштун мэри Жеңишбек Токторбаевдин ордуна Жанар Акаев дайындалды
18-февраль, шаршемби
17:30
19-февралга карата аба ырайы
16:15
Манас шаарында баасы 1 млн сомдон ашкан мыйзамсыз тамеки табылды
15:27
Садыр Жапаров: Биздин максат — Кыргызстанды тоо туризминин борборуна айландыруу
15:07
Жайнак Үсөн уулу Жогорку Кеңештин Басма сөз кызматынын башчысы болуп дайындалды
14:22
Кыргызстандын Чикаго шаарындагы Башкы консулу дайындалды