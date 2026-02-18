15:54
Кыргызча

Кыргызстандын Чикаго шаарындагы Башкы консулу дайындалды

Чыңгыз Эшимбеков Кыргызстандын АКШнын Чикаго шаарындагы Башкы консулу болуп дайындалды. Бул тууралуу президенттик администрациясы билдирди.

Президент Садыр Жапаров кол койгон Жарлыкка ылайык, Кыргыз Республикасынын Конституциясынын 70-беренесинин 6-бөлүгүнүн 4-пунктуна, 71-беренесине ылайык, Эшимбеков Чыңгыз Казыбаевич Кыргыз Республикасынын Америка Кошмо Штаттарынын Чикаго шаарындагы Башкы консулу болуп дайындалды.

Белгилей кетсек, Чыңгыз Эшимбеков 2019—2023-жылдары Кыргызстандын Катар мамлекетиндеги элчиси болуп иштеген.
Шилтеме: https://24.kg/kyrgyzcha/362536/
Кароо: 128
