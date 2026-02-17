11:47
USD 87.45
EUR 103.76
RUB 1.14
Кыргызча

УКМК: «Баткен таңы» редакциясынын имараты мамлекетке кайтарылды

Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитети «Баткен таңы» гезитинин редакциясынын имараты мамлекеттин менчигине кайтарылганын билдирди.

Маалыматка ылайык, мыйзамсыз менчиктештирилген мамлекеттик мүлктү аныктоо жана кайтарып алуу саясатынын алкагында мүлктү жеке менчикке мыйзамсыз өткөрүп берүү фактысы аныкталган.

Такталгандай, 2010-жылдын январь айында объекттин стратегиялык маанисине карабастан «Баткен таңы» редакциясынын имараты 0,22 гектар жер тилкеси менен мыйзамсыз сатылып кеткен.

Кылмыштардын бирдиктүү реестрине катталган материалдардын алкагында жүргүзүлгөн ыкчам-иликтөө иш-чараларынын натыйжасында объект мамлекеттик баланска өткөрүлгөн.

Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет мыйзамсыз менчиктештирилген мамлекеттик мүлктү кайтарып алуу боюнча иштер уланып жатканын баса белгиледи.
Шилтеме: https://24.kg/kyrgyzcha/362314/
Кароо: 124
Басууга
Теги
УКТ мүчөсү Кадыр Досоновго таандык жер тилкеси мамлекетке кайтарылды
Таластагы стратегиялык объектилер мамлекеттин менчигине кайтарылды
Караколдо 30 гектар айыл чарба жери мамлекетке кайтарылды
УКМК: Ысык-Көлдө экскаватор менен байланышкан коррупциялык схема аныкталды
Президент УКМКнын заманбап аскердик-медициналык комплексин ачты
Жасалма документ, жалган маалымат: Ош облустук сотунун кызматкерлери кармалды
УКМКнын Академиясына курсанттарды кабыл алуу башталат. Кимдер тапшыра алат?
Ысык-Көл РИИБдин мурдагы кызматкери кыйноо жана опузалоо боюнча айыпталууда
УКМК ири схеманын бетин ачты: 32 оорукананын имараты мыйзамсыз менчиктештирилген
УКМК Карагач токоюнун 11 гектарын мамлекетке кайтарды
Эң көп окулган жаңылыктар
Кыргыз балбандары Албаниядагы эл&nbsp;аралык рейтингдик мелдешке катышат. Тизме Кыргыз балбандары Албаниядагы эл аралык рейтингдик мелдешке катышат. Тизме
13-округдагы шайлоо кайра жарактуу деп табылды 13-округдагы шайлоо кайра жарактуу деп табылды
Төө-Ашууда оор жүк ташуучу унааларга киргизилген чектөө алынды Төө-Ашууда оор жүк ташуучу унааларга киргизилген чектөө алынды
14-февралга карата аба ырайы 14-февралга карата аба ырайы
17-февраль, шейшемби
11:43
Документтерди жасалмалоо. Бишкектеги Свердлов РИИБинин кызматкерлери кармалды Документтерди жасалмалоо. Бишкектеги Свердлов РИИБинин...
11:30
Пайдалуу кеңеш: Гемоглобиндин деңгээли жогору болсо эмне кылуу керек?
11:03
УКТ мүчөсү Кадыр Досоновго таандык жер тилкеси мамлекетке кайтарылды
10:35
Ата Мекенди коргоо күнү: Бишкекте чоң концерт өтөт
10:18
УКМК: «Баткен таңы» редакциясынын имараты мамлекетке кайтарылды