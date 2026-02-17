10:13
USD 87.45
EUR 103.76
RUB 1.14
Кыргызча

Бүгүн Жеңиш конушунда суу өчүрүлөт

Бүгүн, 17-февралда Жеңиш конушунда суу өчүрүлөт. Бул тууралуу Бишкек мэриясынан билдиришти.

Маалыматка ылайык, 17-февралда саат 10:00дөн 15:00гө чейин Жеңиш конушундагы турак жайларга, мектептерге, бала бакчаларга, саламаттык сактоо мекемелерине жана башка социалдык жана өнөр жай объектилерине ичүүчү суу берүү токтотулат.

Суу «Жеңиш» суу топтомосунда авариялык-оңдоо иштеринин жүргүзүлүшүнө байланыштуу өчүрүлмөкчү.

Бишкек шаардык мэриясынын басма сөз кызматы
Фото Бишкек шаардык мэриясынын басма сөз кызматы

Бишкек мэриясы ыңгайсыздык жараткандыгы үчүн кечирим сурайт жана ишканалардан жана тургундардан ичүүчү сууну алдын ала камдап алууну суранат.
Шилтеме: https://24.kg/kyrgyzcha/362274/
Кароо: 115
Басууга
Теги
Бүгүн Дачный айылында суу өчүрүлөт
Бүгүн Бишкектин Энергетиктер шаарчасында суу күн боюу өчүрүлөт
Чүй каналы бетондолот: 37 млн евролук долбоор суу жоготууларын эки эсеге азайтат
Бүгүн Бишкектин бир бөлүгүндө суу өчөт. Тизме
Бишкектин айрым райондорунда суу өчүрүлөт
Бүгүн Бишкектин айрым жерлеринде муздак суу убактылуу өчүрүлөт
Бүгүн Бишкектин айрым жерлеринде суу өчүрүлөт
Бүгүн Бишкектин борбордук бөлүгүндө суу өчөт. Даректер
Бүгүн Бишкектин айрым жерлеринде суу өчөт
Дарегиңизди текшериңиз: Бишкектин чоң аймагында муздак суу болбойт
Эң көп окулган жаңылыктар
Кыргыз балбандары Албаниядагы эл&nbsp;аралык рейтингдик мелдешке катышат. Тизме Кыргыз балбандары Албаниядагы эл аралык рейтингдик мелдешке катышат. Тизме
13-округдагы шайлоо кайра жарактуу деп табылды 13-округдагы шайлоо кайра жарактуу деп табылды
Төө-Ашууда оор жүк ташуучу унааларга киргизилген чектөө алынды Төө-Ашууда оор жүк ташуучу унааларга киргизилген чектөө алынды
14-февралга карата аба ырайы 14-февралга карата аба ырайы
17-февраль, шейшемби
10:05
Кыргызстандын негизги ашууларында кар жаап жатат: Жол ачык, каттам бар Кыргызстандын негизги ашууларында кар жаап жатат: Жол а...
09:45
Президент «Коррупцияга каршы аракеттенүү жөнүндө» мыйзамга кол койду
09:31
Бүгүнкү доллардын курсу
09:20
Солтон-Сары кенинин Бучук участогунда 876,3 килограмм алтын өндүрүлгөн
09:00
Бүгүн Жеңиш конушунда суу өчүрүлөт
16-февраль, дүйшөмбү
17:30
17-февралга карата аба ырайы
16:15
Болот Жусупбеков жаратылыш министринин орун басары кызматынан бошотулду