09:57
USD 87.45
EUR 104.23
RUB 1.13
Кыргызча

Бүгүн Дачный айылында суу өчүрүлөт

Бишкек мэриясы
Фото Бишкек мэриясы

Бүгүн, 12-февралда Бишкек шаарындагы Дачный айылында ичүүчү суу убактылуу өчүрүлөт. Бул тууралуу мэрия билдирди.

Маалыматка ылайык, «Дачный» суу кампасында авариялык-оңдоо иштери жүргүзүлүшүнө байланыштуу суу саат 10:00дөн 16:00гө чейин берилбейт. Бул аралыкта турак жайларга, мектептерге, бала бакчаларга, саламаттыкты сактоо мекемелерине, ошондой эле социалдык жана өнөр жай объектилерине суу токтотулат.

«Бишкексууканал» ишканасы жаралган ыңгайсыздык үчүн кечирим сурап, тургундарды жана мекемелерди ичүүчү сууну алдын ала камдап алууга чакырат.
Шилтеме: https://24.kg/kyrgyzcha/361632/
Кароо: 97
Басууга
Теги
Бүгүн Бишкектин Энергетиктер шаарчасында суу күн боюу өчүрүлөт
Чүй каналы бетондолот: 37 млн евролук долбоор суу жоготууларын эки эсеге азайтат
Бүгүн Бишкектин бир бөлүгүндө суу өчөт. Тизме
Бишкектин айрым райондорунда суу өчүрүлөт
Бүгүн Бишкектин айрым жерлеринде муздак суу убактылуу өчүрүлөт
Бүгүн Бишкектин айрым жерлеринде суу өчүрүлөт
Бүгүн Бишкектин борбордук бөлүгүндө суу өчөт. Даректер
Бүгүн Бишкектин айрым жерлеринде суу өчөт
Дарегиңизди текшериңиз: Бишкектин чоң аймагында муздак суу болбойт
Бүгүн Бишкектин айрым жерлеринде муздак суу убактылуу өчүрүлөт
Эң көп окулган жаңылыктар
Кыргызстанда Орозо айт 20-мартта белгиленет Кыргызстанда Орозо айт 20-мартта белгиленет
Олимпиада &minus;2026: Кыргызстандык спортчулар кайсы күндөрү жарышка чыгат? Ырааттама Олимпиада −2026: Кыргызстандык спортчулар кайсы күндөрү жарышка чыгат? Ырааттама
Ноокен районунда Улуу Ата Мекендик согуштун акыркы ардагери дүйнө салды Ноокен районунда Улуу Ата Мекендик согуштун акыркы ардагери дүйнө салды
БШК &#8470;&nbsp;13&nbsp;шайлоо округундагы кайра шайлоо боюнча шайлоочулардын тизмесин жарыялады БШК № 13 шайлоо округундагы кайра шайлоо боюнча шайлоочулардын тизмесин жарыялады
12-февраль, бейшемби
09:40
Бүгүнкү доллардын курсу Бүгүнкү доллардын курсу
09:28
Бишкекте тез жардам дарыгерлеринин жетишсиздиги дээрлик үч эсеге азайды
09:15
Гуанчжоу — Бишкек — Гуанчжоу аба каттамы ачылды
09:00
Бишкекте жамгыр жаашы күтүлүүдө. 12-15-февралга карата аба ырайы
08:30
Бүгүн Дачный айылында суу өчүрүлөт
11-февраль, шаршемби
17:30
12-февралга карата аба ырайы
16:26
Президенттик шайлоого кайрылуу: Анын авторлору кылмыш иши боюнча кармалды
16:08
Ала-Бука — Жаңы-Базар — Кировка унаа жолунда кар көчкү түштү