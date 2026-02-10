09:29
USD 87.45
EUR 103.76
RUB 1.14
Кыргызча

Бүгүн Бишкектин Энергетиктер шаарчасында суу күн боюу өчүрүлөт

Энергетиктер шаарчасында суу күн боюу өчүрүлөт. Бул тууралуу Бишкек мэриясынан билдиришти.

Маалыматка ылайык, бүгүн, 10-февралда саат 10:00дөн 22:00гө чейин Энергетиктер шаарчасындагы турак жай имараттарына, мектептерге, мектепке чейинки билим берүү мекемелерине, саламаттык сактоо мекемелерине жана башка социалдык жана өнөр жай объектилерине ичүүчү суу берүү токтотулат.

Бишкек мэриясы
Фото Бишкек мэриясы. Энергетиктер шаарчасында суу күн боюу өчүрүлөт

Суу Лебединовка айылындагы «Тунук- булак» суу алуучу жайында авариялык-оңдоо иштеринин жүргүзүлүшүнө байланыштуу өчүрүлмөкчү.

«Бишкексууканал» ишканасы келтирилген ыңгайсыздыктар үчүн кечирим сурап, ичүүчү сууну алдын ала камдап коюуну суранат.
Шилтеме: https://24.kg/kyrgyzcha/361264/
Кароо: 105
Басууга
Теги
Чүй каналы бетондолот: 37 млн евролук долбоор суу жоготууларын эки эсеге азайтат
Бүгүн Бишкектин бир бөлүгүндө суу өчөт. Тизме
Бишкектин айрым райондорунда суу өчүрүлөт
Бүгүн Бишкектин айрым жерлеринде муздак суу убактылуу өчүрүлөт
Бүгүн Бишкектин айрым жерлеринде суу өчүрүлөт
Бүгүн Бишкектин борбордук бөлүгүндө суу өчөт. Даректер
Бүгүн Бишкектин айрым жерлеринде суу өчөт
Дарегиңизди текшериңиз: Бишкектин чоң аймагында муздак суу болбойт
Бүгүн Бишкектин айрым жерлеринде муздак суу убактылуу өчүрүлөт
Бүгүн Бишкектин айрым жерлеринде муздак суу өчүрүлөт
Эң көп окулган жаңылыктар
Кыргызстанда Орозо айы 19-февралда башталат Кыргызстанда Орозо айы 19-февралда башталат
Жалал-Абад облусунда он&nbsp;гектар жер мамлекеттин менчигине кайтарылды Жалал-Абад облусунда он гектар жер мамлекеттин менчигине кайтарылды
Караколдо экстремисттик материалдарды тараткан киши камакка алынды Караколдо экстремисттик материалдарды тараткан киши камакка алынды
Олимпиада &minus;2026: Оюндардын ачылыш аземин кайдан көрсө болот? Олимпиада −2026: Оюндардын ачылыш аземин кайдан көрсө болот?
10-февраль, шейшемби
09:15
Январь айында Кыргызстанда кызамыктын жаңы учурлары катталды Январь айында Кыргызстанда кызамыктын жаңы учурлары кат...
09:00
Олимпиада −2026: Бүгүн кыргызстандык спортчу Артур Сапарбеков жарышка чыгат
08:37
«Манас» эпосуна арналган скульптуралык жана композициялар боюнча сынак узартылды
08:00
Бүгүн Бишкектин Энергетиктер шаарчасында суу күн боюу өчүрүлөт
07:45
Кыргызстандык спортчу Азия велосипед тебүү чемпионатында эки медаль жеңип алды
9-февраль, дүйшөмбү
17:30
10-февралга карата аба ырайы
16:10
Ысык-Ата районундагы суткалык жөнгө салуу бассейни мамлекетке кайтарылды
15:20
Биологиялык активдүү кошумчалар колдонуудан баш тартуу сунушталды. Тизме
15:05
Аламан улак таштанды жайга айланды: Уюштуруучуларга айып пул салынды.
13:40
Ноокен районунда Улуу Ата Мекендик согуштун акыркы ардагери дүйнө салды