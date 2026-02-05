Министрлер кабинети чет элдик номерлүү унааларды мыйзамдаштырууну узартпайт

Министрлер кабинети чет элдик номер белгилери бар унааларды мыйзамдаштырууну узартпайт. Бул тууралуу Жогорку Кеңештин жалпы жыйынында министрлер кабинетинин төрагасынын биринчи орун басары Данияр Амангелдиев билдирди.
Жыйында депутат Марлен Маматалиев сөз сүйлөп, легалдаштыруу бюджетке 1,8 миллиард сом кошконун белгиледи.
«Бирок айрым адамдар легалдаштыруудан пайдаланууга үлгүрүшкөн жок. Мен Экономика министрлигине өтпөй калгандардын тизмесин тапшырдым, бирок алар дароо эле мени четке кагышты. Ошондуктан, мен жеке өзүм сизден бул маселени карап чыгууну суранам жана эмне үчүн легалдаштырууну узартпайсыздар?», — деп кошумчалады Марлен Маматалиев.
Министрлер кабинетинин төрагасынын биринчи орун басары Данияр Амангелдиевдин айтымында, унааларды кайрадан мыйзамдаштыруу болбойт.
«Убагында жетиштүү мөөнөт берилген. Тилекке каршы, жарандарыбыз жоопкерчиликсиз мамиле кылышты. Кайра мыйзамдаштыруу программасын киргизүүгө мүмкүнчүлүк жок. Бул деген ЕАЭБдин алкагындагы чоң маселе болгон. Биз азыр өнөктөштөрүбүзгө кайра мыйзамдаштыруу маселесин түшүндүрүп бере албайбыз. Алар анда «силер аткезчиликти киргизип эле, бажы төлөмдөрүнөн качып жаткан турбайсыңарбы?» дешет», — деди ал.