УКМК: Ысык-Көлдө экскаватор менен байланышкан коррупциялык схема аныкталды

Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитети Ысык-Көл облусунун суу чарба департаментинин кызматкери коррупцияга жана мамлекеттик мүлктү уурдоого шектелип кармалганын билдирди.

Коопсуздук кызматынын маалыматы боюнча, О.С.М. Ак-Суу райондук суу чарба департаментинин башчысы болуп иштеп турганда 2018-2025-жылдар аралыгында компаниянын экскаваторун жеке адамдарга мыйзамсыз ижарага берип, түшкөн каражатты туура эмес пайдаланган.

Тергөө органдарынын маалыматына ылайык, ижарадан түшкөн 625 миң сом суу чарбанын расмий эсебине которулган эмес. Бул акчалар О.С. тарабынан ыйгарылып алынган. Учурда экскаватор колдонууга жараксыз. Баалоо боюнча, экскаватордун базар баасы 800 миң сомду түзөт. Анын мамлекетке келтирген жалпы зыяны 1 миллион 425 сом сом деп бааланууда.

Мындан улам, суу чарба башкармалыгынын мурдагы жетекчиси О.С. Каракол шаарындагы тергөө абагына камакка алынып, тергөө иштери жүрүп жатат.
